Vecinos reclaman por el deterioro de los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique ante la falta de mantenimiento municipal

Los vecinos de Ushuaia expresaron nuevamente su preocupación por el avanzado deterioro de los puentes ubicados en las calles Marcos Zar y Damián A. Fique, dos conexiones clave para la circulación diaria. A pesar de que el problema viene de arrastre desde hace años, la situación se agravó después de la fuerte inundación que afectó a gran parte de la ciudad. Desde entonces, denuncian que no se llevó adelante ningún trabajo de mantenimiento, a pesar de las advertencias y reclamos formales elevados al Municipio.

Quienes utilizan los puentes a diario aseguran que las estructuras presentan roturas visibles, barandas dañadas, falta de señalización adecuada y un desgaste pronunciado que compromete tanto la seguridad vehicular como peatonal. Vecinos de los barrios aledaños señalan que la situación se volvió más riesgosa durante los últimos meses, especialmente en horarios de mayor circulación.





A pesar de que el deterioro fue reportado en numerosas oportunidades, desde el Municipio de Ushuaia no se ejecutaron tareas concretas para resolver la problemática. Los reclamos, que ya forman parte del historial de pedidos vecinales, volvieron a intensificarse tras la inundación que dejó secuelas en varios sectores de la ciudad y que, según afirman los vecinos, solo evidenció aún más la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.





Algunos residentes destacaron que el estado actual de los puentes “es una muestra más de la falta de planificación urbana y de la ausencia de respuestas del Ejecutivo municipal” , agregando que el Municipio prioriza otros anuncios mientras deja postergadas infraestructuras básicas que afectan directamente la movilidad y la seguridad cotidiana.



