Vecinos reclaman por el deterioro de los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique ante la falta de mantenimiento municipal

Vecinos denuncian falta de mantenimiento en los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique. Reclamos al Municipio de Ushuaia sin respuesta.

Los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique vuelven a estar en el centro de las quejas vecinales. Tras la última inundación, no se realizaron trabajos de mantenimiento y los reclamos acumulados no han tenido respuesta por parte del Municipio de Ushuaia.

Los vecinos de Ushuaia expresaron nuevamente su preocupación por el avanzado deterioro de los puentes ubicados en las calles Marcos Zar y Damián A. Fique, dos conexiones clave para la circulación diaria. A pesar de que el problema viene de arrastre desde hace años, la situación se agravó después de la fuerte inundación que afectó a gran parte de la ciudad. Desde entonces, denuncian que no se llevó adelante ningún trabajo de mantenimiento, a pesar de las advertencias y reclamos formales elevados al Municipio.

Quienes utilizan los puentes a diario aseguran que las estructuras presentan roturas visibles, barandas dañadas, falta de señalización adecuada y un desgaste pronunciado que compromete tanto la seguridad vehicular como peatonal. Vecinos de los barrios aledaños señalan que la situación se volvió más riesgosa durante los últimos meses, especialmente en horarios de mayor circulación.

A pesar de que el deterioro fue reportado en numerosas oportunidades, desde el Municipio de Ushuaia no se ejecutaron tareas concretas para resolver la problemática. Los reclamos, que ya forman parte del historial de pedidos vecinales, volvieron a intensificarse tras la inundación que dejó secuelas en varios sectores de la ciudad y que, según afirman los vecinos, solo evidenció aún más la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.

Algunos residentes destacaron que el estado actual de los puentes “es una muestra más de la falta de planificación urbana y de la ausencia de respuestas del Ejecutivo municipal”, agregando que el Municipio prioriza otros anuncios mientras deja postergadas infraestructuras básicas que afectan directamente la movilidad y la seguridad cotidiana.

Mientras tanto, quienes transitan diariamente estas vías advierten que la situación podría agravarse si continúan las lluvias intensas o episodios climáticos que caracterizan a la ciudad. Reclaman una intervención urgente, inspecciones técnicas y un cronograma claro de reparación, algo que —hasta el momento— no fue informado por ninguna autoridad municipal.

  1. Anónimodiciembre 12, 2025

    Es lo que votaron, a un inoperante..

  2. Anónimodiciembre 12, 2025

    esta lleno de ñoquis la municipalidad

  3. Anónimodiciembre 12, 2025

    Es inadmisible que un político haya llegado a reírse en la cara de los ciudadanos que los votaron.

  4. Anónimodiciembre 12, 2025

    Pero traen a cualquier imbécil a cantar x la negrada.

