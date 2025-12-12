Vecinos reclaman por el deterioro de los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique ante la falta de mantenimiento municipal

Vecinos denuncian falta de mantenimiento en los puentes de Marcos Zar y Damián A. Fique. Reclamos al Municipio de Ushuaia sin respuesta.
Los vecinos de Ushuaia expresaron nuevamente su preocupación por el avanzado deterioro de los puentes ubicados en las calles Marcos Zar y Damián A. Fique, dos conexiones clave para la circulación diaria. A pesar de que el problema viene de arrastre desde hace años, la situación se agravó después de la fuerte inundación que afectó a gran parte de la ciudad. Desde entonces, denuncian que no se llevó adelante ningún trabajo de mantenimiento, a pesar de las advertencias y reclamos formales elevados al Municipio.
Mientras tanto, quienes transitan diariamente estas vías advierten que la situación podría agravarse si continúan las lluvias intensas o episodios climáticos que caracterizan a la ciudad. Reclaman una intervención urgente, inspecciones técnicas y un cronograma claro de reparación, algo que —hasta el momento— no fue informado por ninguna autoridad municipal.
Es lo que votaron, a un inoperante..ResponderBorrar
esta lleno de ñoquis la municipalidadResponderBorrar
Es inadmisible que un político haya llegado a reírse en la cara de los ciudadanos que los votaron.ResponderBorrar
Pero traen a cualquier imbécil a cantar x la negrada.ResponderBorrar