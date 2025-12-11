Ushuaia: una mujer resultó herida tras el despiste de una motocicleta en Kuanip

Despeiste de una moto en Kuanip al 1300: dos ocupantes cayeron y una mujer fue derivada al HRU. Policía realizó actuaciones.

Un nuevo siniestro vial se registró este jueves en Ushuaia, cuando una motocicleta Gilera Smash protagonizó un despiste en Kuanip al 1300, lo que provocó la caída de sus dos ocupantes sobre la cinta asfáltica.

Personal policial acudió al lugar y constató que la acompañante presentaba dolencias, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Regional Ushuaia (HRU) para su atención médica.

En el sitio se realizaron las actuaciones de rigor, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del rodado.