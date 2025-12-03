Ushuaia: Tras el video del robo en el kiosco de Karukinka y Kuanip, la mujer volvió, pagó lo que había sustraído y se disculpo con los dueños

Tras el robo viral en un kiosco de Ushuaia, la mujer del vídeo volvió al local y pagó lo sustraído. El comercio confirmó que la situación.

Luego de que el robo a un kiosco quedara registrado en video y se viralizara en redes sociales, la mujer involucrada se presentó en el comercio para hacerse cargo de lo sustraído. Desde el local confirmaron que la situación quedó saldada.

El video de un robo ocurrido en un kiosco ubicado en la intersección de Karukinka y Kuanip, en Ushuaia, generó gran repercusión durante la jornada de ayer. En las imágenes se observaba a una mujer tomando productos y retirándose del comercio sin pagar, lo que provocó la rápida viralización del hecho.

Sin embargo, horas después de la difusión pública del caso, la mujer identificada en el video se presentó por voluntad propia en el local para abonar la mercadería que había sustraído. Según informaron desde el comercio, el monto fue reintegrado y el episodio quedó formalmente resuelto.

Lo que se puede afirmar desde la redacción, es que gracias a la publicación y a la exposición del caso, se pudo llegar a los involucrados, quienes se retractaron y decidieron hacerse cargo del acto cometido, cosa que consideramos oportuna para el caso. Valoramos que hayan dado la cara y reparado lo ocurrido.

El episodio no solo abrió debate entre los vecinos sobre la recurrencia de hechos similares en comercios barriales, sino también sobre la importancia de la retractación y la reparación cuando los responsables deciden asumir sus actos.

BLOGGER: 12
  1. Anónimodiciembre 03, 2025

    Sonría te estamos filmando cabeza de termo

  2. Anónimodiciembre 03, 2025

    Y bueno karinita 1 buena y 1.000 malas de liberpelucas.

    1. Anónimodiciembre 03, 2025

      comentario imbécil

    2. Anónimodiciembre 03, 2025

      La minita es de la kampora, callate salame, de todos modos sigue el ejemplo de su jefa, la condenada

  3. Anónimodiciembre 03, 2025

    Genial ¿ mira si lo imitaran los criptoestafadores? Están grabados, filmados, denunciados y nada miran para otro lado. Pruebas reales no persecución.

    1. Anónimodiciembre 03, 2025

      ves toda la corrupcion o solo es una mirada parcial?

    2. Anónimodiciembre 03, 2025

      anda a laburar...ah no, pará...cierto que tener un "plan" no es trabajar NEGRO DE MIERDA

    3. Anónimodiciembre 03, 2025

      No se entiende tu comentario

  4. Anónimodiciembre 03, 2025

    Que buena onda

  5. Anónimodiciembre 03, 2025

    Robar está mal, pero en este país si se roban un pan o paquete de galletitas te quieren matar, pero si se roban el 3% de miles de millones o no pagás impuestos por otros tantos miles de millones, nadie te dice nada, al contrario, apuesto a que ahora salen todos los amigos de KM y de Galperín a putearme.

    ResponderBorrar
    1. Anónimodiciembre 03, 2025

      Podrías explayarte un poco más acerca de la pelotudez que acabas de copiar y pegar? Gracias

  6. Anónimodiciembre 03, 2025

    negra de mierda, cree que por pagar lo que debia todo queda solucionado. la mina se fue sin pagar por eleccion y debe ser castigada por lo que hizo!

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

