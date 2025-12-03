Ushuaia: Tras el video del robo en el kiosco de Karukinka y Kuanip, la mujer volvió, pagó lo que había sustraído y se disculpo con los dueños

Luego de que el robo a un kiosco quedara registrado en video y se viralizara en redes sociales, la mujer involucrada se presentó en el comercio para hacerse cargo de lo sustraído. Desde el local confirmaron que la situación quedó saldada.

El video de un robo ocurrido en un kiosco ubicado en la intersección de Karukinka y Kuanip, en Ushuaia, generó gran repercusión durante la jornada de ayer. En las imágenes se observaba a una mujer tomando productos y retirándose del comercio sin pagar, lo que provocó la rápida viralización del hecho.





Sin embargo, horas después de la difusión pública del caso, la mujer identificada en el video se presentó por voluntad propia en el local para abonar la mercadería que había sustraído. Según informaron desde el comercio, el monto fue reintegrado y el episodio quedó formalmente resuelto.





Lo que se puede afirmar desde la redacción, es que gracias a la publicación y a la exposición del caso, se pudo llegar a los involucrados, quienes se retractaron y decidieron hacerse cargo del acto cometido, cosa que consideramos oportuna para el caso. Valoramos que hayan dado la cara y reparado lo ocurrido.