Ushuaia: Sebastián Iriarte dio el visto bueno a un nuevo aumento del boleto de colectivos

, firmaron el decreto que autoriza un nuevo aumento en la tarifa del transporte público de pasajeros en Ushuaia, dando curso al pedido presentado en octubre, por J

osé Labroca , en representación a la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), prestataria del servicio.

Sebastián Iriarte justifico la suba en el “avance inflacionario” y en el incremento de los costos operativos, entre ellos salarios, combustible, mantenimiento y repuestos. Sin embargo, la decisión vuelve a impactar directamente en el bolsillo de los usuarios, en una ciudad donde el transporte público arrastra críticas por frecuencia, recorridos y calidad del servicio.





Con el nuevo esquema tarifario, el boleto general pasará a costar $1.280, mientras que el boleto escolar para nivel primario y secundario será de $320, y el boleto universitario alcanzará los $640.





El aumento se concreta sin que se hayan anunciado mejoras estructurales visibles en el sistema de transporte, ni ampliaciones de recorridos o frecuencias que acompañen el incremento del valor del pasaje. Además, la UISE continúa recibiendo aportes municipales mientras consolida su rol como empresa asociada al Ejecutivo, una situación que genera cuestionamientos recurrentes por la falta de control y evaluación de resultados.





También se convoco a una Asamblea tarifaria para los Taxis, que se realizará el día 18 de diciembre a las 12 hs, para definir el aumento de la tarifa.





Una vez más, el ajuste recae sobre los vecinos, que deberán afrontar un boleto cada vez más caro en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y servicios públicos que no logran responder a las demandas cotidianas de la ciudad.