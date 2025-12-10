Una familia de Tierra del Fuego necesitó $838.037 en noviembre solo para llenar el changuito

En noviembre, una familia de Tierra del Fuego necesitó $838.037 para completar el changuito del supermercado, según un estudio elaborado por la consultora Analytica, que analiza mensualmente el gasto en alimentos y bebidas para hogares de clase media en todo el país.

El informe detalla que el costo del changuito supera ampliamente el 50% de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC, indicador que define la línea de pobreza. Aunque las subas más altas durante el último mes se registraron en provincias del norte, la Patagonia sigue siendo la región más costosa para la vida cotidiana.





La medición toma como referencia un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. El IDECBA estableció que, para ser considerada clase media, una familia necesita ingresos superiores a $2.036.155 mensuales.



