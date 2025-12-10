Una familia de Tierra del Fuego necesitó $838.037 en noviembre solo para llenar el changuito

Una familia fueguina necesitó $838.037 en noviembre para llenar el changuito. La Patagonia sigue siendo la región más cara del país, según Analytica.
En noviembre, una familia de Tierra del Fuego necesitó $838.037 para completar el changuito del supermercado, según un estudio elaborado por la consultora Analytica, que analiza mensualmente el gasto en alimentos y bebidas para hogares de clase media en todo el país.
El informe detalla que el costo del changuito supera ampliamente el 50% de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC, indicador que define la línea de pobreza. Aunque las subas más altas durante el último mes se registraron en provincias del norte, la Patagonia sigue siendo la región más costosa para la vida cotidiana.
La medición toma como referencia un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. El IDECBA estableció que, para ser considerada clase media, una familia necesita ingresos superiores a $2.036.155 mensuales.
Durante noviembre, las mayores subas se registraron en Formosa (+3,3%), Santiago del Estero (+3,2%), Salta (+3,1%), Misiones (+3,1%), Jujuy (+3,1%) y Entre Ríos (+3,2%), mientras que las provincias patagónicas mostraron incrementos más moderados: Santa Cruz (+1,9%), Chubut (+1,9%), Neuquén (+1,8%) y Tierra del Fuego (+1,8%). Es importante destacar que en octubre la Patagonia había liderado los aumentos.
Las carnes volvieron a encabezar los incrementos: la picada común subió entre 7% y 11%, mientras que las hamburguesas aumentaron entre 4% y 6% en la mayoría del país. Según la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), desde mediados de septiembre el precio de la carne en góndolas acumula un incremento del 30%, y se prevé que siga en alza.
En contraste, las galletitas de agua registraron bajas en 15 provincias, y los huevos se mantuvieron estables en casi todo el país, salvo en Chubut, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Dónde está el changuito más caro del país? La Patagonia continúa encabezando el ranking:
- Santa Cruz: $851.133
- Chubut: $843.448
- Tierra del Fuego: $838.037
- Río Negro: $829.590
- Neuquén: $815.995
Los precios más bajos se observaron en:
- CABA: $772.386
- Interior de Buenos Aires: $769.883
- Misiones: $769.063
Analytica: diferencias de precios y salarios
La consultora destacó que la dispersión de precios se relaciona con el costo de vida y el nivel de ingresos de cada región. En la Patagonia, aunque la canasta es la más cara, también se registran algunos de los salarios privados más elevados del país. En promedio, el changuito representa el 15,5% de dos salarios privados registrados promedio.
Por el contrario, en el NEA, donde los precios son más bajos pero los salarios también, el costo del changuito se lleva el 29,1% de esos mismos ingresos, lo que genera un mayor impacto en los hogares.
