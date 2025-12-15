UISE avanza sobre el Municipio de Ushuaia y desplaza a trabajadores de planta sin controles ni explicaciones

La empresa asociada al Municipio capitalino continúa ocupando espacios estratégicos, reasignando funciones y desplazando personal municipal de planta. Un grave incidente ocurrido en el Complejo Augusto Lasserre volvió a encender las alarmas por el accionar de UISE y la falta total de control institucional.

La presencia y el avance de la empresa UISE dentro de la Municipalidad de Ushuaia siguen generando un profundo malestar entre los trabajadores municipales de planta permanente, que denuncian desplazamientos arbitrarios, persecución laboral y la pérdida progresiva de funciones históricas, sin que exista control institucional ni evaluación del impacto laboral de estas decisiones.





Este Viernes, alrededor de las 11 de la mañana, se registró un grave incidente en el área del Complejo Augusto Lasserre, donde la encargada de la empresa asociada al Municipio protagonizó una reacción desmedida contra un trabajador municipal, que derivó en un llamado a la Policía. Según relataron testigos, el episodio estuvo marcado por el destrato, la soberbia y una actitud intimidatoria hacia el personal de planta del sector.





La responsable del conflicto se negó a identificarse formalmente, aunque posteriormente fue reconocida como “Cindi”, quien quedó expuesta por registros fílmicos y audios que contradicen las acusaciones de violencia que intentó instalar. Lejos de existir una agresión por parte del trabajador municipal, los registros muestran un comportamiento patoteril y provocador por parte de la representante de UISE.





Este hecho no es aislado. Se inscribe en un proceso sostenido de ocupación de espacios municipales, desplazamiento de tareas y reemplazo de personal de planta por empleados de la empresa, con el aval tácito de sectores del Ejecutivo municipal.





Uno de los trabajadores directamente afectados es Luis Ángel Santacruz, empleado municipal de planta permanente con 38 años de antiguedada, quien viene denunciando una situación de persecución laboral sistemática. Santacruz realizó presentaciones formales tanto ante el Ministerio de Trabajo como en sede policial, sin que hasta el momento se haya frenado el avance de la empresa.





“El episodio ocurrido hoy anticipa exactamente lo que iba a exponer en la nota que presentaré el próximo lunes. UISE quebranta mi labor, avanza con personal propio y toma espacios municipales como el Albergue y el Cochocho, donde ocurren situaciones increíbles”, expresó el trabajador.





Santacruz también denunció que los empleados de planta se encuentran bajo seguimiento directo de la empresa, situación que quedó evidenciada cuando UISE elaboró informes internos utilizados en su contra durante un sumario administrativo. “Una empresa privada realizando informes sobre trabajadores municipales de planta es gravísimo”, advirtió.





Mientras UISE continúa expandiendo su presencia y poder dentro del Municipio, los trabajadores denuncian la ausencia total de controles, la pasividad de las autoridades y la falta de garantías para quienes sostuvieron durante décadas el funcionamiento de los espacios públicos.



