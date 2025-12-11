Suspenden sesión clave que debía debatir cambios a la Ley de Salmonicultura en Tierra del Fuego

Suspenden la sesión clave sobre la Ley 1355 de salmonicultura en TDF por falta de consenso y votos. Crece la incertidumbre política.
TIERRA DEL FUEGO.– En un giro inesperado, la Legislatura provincial anunció este miércoles la suspensión de la sesión ordinaria prevista para este jueves, instancia clave en la que se esperaba avanzar en el debate —e incluso en la votación— sobre la posible modificación de la Ley Provincial N° 1355, que regula la salmonicultura en aguas fueguinas.
La decisión se comunicó sin detalles adicionales y envió a toda la agenda legislativa a un escenario de incertidumbre total. El debate sobre la salmonicultura se había posicionado como uno de los temas más sensibles del cierre del año, con fuertes presiones de sectores productivos y un marcado rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, científicos y referentes sociales.
Fuentes legislativas confiaron que la suspensión respondió a la falta de consenso interno, ya que los distintos bloques no habrían logrado reunir los votos necesarios para habilitar un tratamiento favorable a la modificación de la ley. El hermetismo dentro del Parlamento es absoluto y, según trascendidos, las negociaciones se habrían estancado en las últimas horas.
La Ley 1355, sancionada en 2021, prohibió la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, convirtiéndose en un hito ambiental para la provincia. Sin embargo, recientes iniciativas impulsaron una revisión del marco legal, reabriendo un debate que divide profundamente a Tierra del Fuego.
La suspensión también deja en pausa otros expedientes que debían tratarse antes del cierre del ciclo legislativo, lo que genera malestar entre sectores que aguardaban definiciones urgentes.
Con la sesión caída y sin fecha de reprogramación, el futuro de la normativa sobre salmonicultura queda en un impasse político, mientras crecen las especulaciones sobre quiénes presionaron, quiénes frenaron y qué pasará en las próximas semanas en la Legislatura fueguina.
Dejen de prohibir cosas por que una minoría escandalosa los presiona, estos están cómodos en su trabajo y en sus ideales. Somos mas que eso como sociedad, busquen controlar la actividad para que el impacto sea lo menor posible.ResponderBorrar
DE CUANTO ESTAMOS ABLANDO LA FALTA DE CONSENSOResponderBorrar
Juuuuuuuuu todo humo....ya lo tienen cocinado! Esto dale en una sesión de.madrugada y nariguetazos!ResponderBorrar
consensos, se llama no llegaron los sobres a tiempoResponderBorrar
que raro, que el PJ no tenga problemas en votarlo !!! mas entreguistas los compañeros no pueden ser !! quien será el presidente del PJ y sus secuaces ???? o.... Vuoto ya o...pino ???ResponderBorrar
Está vez a quien le van a echar la culpa, deberían devolver lo cobrado este año, solo seccionaron tres veces, una vergüenza para la políticaResponderBorrar
Gracias crónicas por permitir expresarme. Con solo tocar una tecla conoces la historia laboral del agente y la Caja de previsión de tdf tarda más de un año en sacar una jubilaciónResponderBorrar
Cuando labura esta gente???, conozco a varios y los veo llevando y trayendo hijos al colegio nada mas, ahora ya de vacaciones ni eso. Que manera de mantener vagos DiosResponderBorrar
Melella maneja la legislatura y la justicia como quiere, y nadie lo puede pararResponderBorrar