Suspenden sesión clave que debía debatir cambios a la Ley de Salmonicultura en Tierra del Fuego

TIERRA DEL FUEGO.– En un giro inesperado, la Legislatura provincial anunció este miércoles la suspensión de la sesión ordinaria prevista para este jueves, instancia clave en la que se esperaba avanzar en el debate —e incluso en la votación— sobre la posible modificación de la Ley Provincial N° 1355, que regula la salmonicultura en aguas fueguinas.

La decisión se comunicó sin detalles adicionales y envió a toda la agenda legislativa a un escenario de incertidumbre total. El debate sobre la salmonicultura se había posicionado como uno de los temas más sensibles del cierre del año, con fuertes presiones de sectores productivos y un marcado rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, científicos y referentes sociales.





Fuentes legislativas confiaron que la suspensión respondió a la falta de consenso interno, ya que los distintos bloques no habrían logrado reunir los votos necesarios para habilitar un tratamiento favorable a la modificación de la ley. El hermetismo dentro del Parlamento es absoluto y, según trascendidos, las negociaciones se habrían estancado en las últimas horas.





La Ley 1355, sancionada en 2021, prohibió la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, convirtiéndose en un hito ambiental para la provincia. Sin embargo, recientes iniciativas impulsaron una revisión del marco legal, reabriendo un debate que divide profundamente a Tierra del Fuego.





La suspensión también deja en pausa otros expedientes que debían tratarse antes del cierre del ciclo legislativo, lo que genera malestar entre sectores que aguardaban definiciones urgentes.



