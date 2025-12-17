Se realiza hoy la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025

3 0 17 diciembre 2025 2025-12-17T08:23:00-03:00 Editar esta nota

Este miércoles se realiza la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025 en Río Grande. Reconocen a atletas destacados del año.

El Gobierno provincial distinguirá a los atletas que representaron a Tierra del Fuego en competencias nacionales e internacionales. El evento será transmitido por la TV Pública Fueguina.
Este miércoles 17 de diciembre, el Gobierno de Tierra del Fuego llevará adelante la segunda edición de la “Gala a la Excelencia Deportiva”, un evento destinado a reconocer públicamente a los deportistas fueguinos que durante el año 2025 se destacaron en escenarios nacionales e internacionales.

La ceremonia se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Paseo del Muelle, ubicado en Beauvoir 531 de la ciudad de Río Grande, y será de carácter exclusivo para los homenajeados. No obstante, toda la comunidad podrá seguir la transmisión en vivo a través de la TV Pública Fueguina.

Reconocimiento al esfuerzo y la representación provincial

Desde la Secretaría de Deportes señalaron que la gala busca cerrar el año deportivo con un reconocimiento a quienes, a través del esfuerzo, la constancia y la dedicación, llevaron el nombre de la provincia a lo más alto.

“El objetivo no es solo premiar resultados, sino destacar el compromiso, la perseverancia y el sacrificio de nuestros deportistas, que entrenan durante años para competir al máximo nivel”, expresó el secretario de Deportes, Matías Runín, al remarcar el rol de los atletas como verdaderos embajadores fueguinos.

Las distinciones alcanzan a deportistas de los ámbitos federado, profesional, amateur, convencional y adaptado, que hayan obtenido logros relevantes o clasificaciones a competencias de jerarquía durante la temporada 2025.

Nueva distinción: Embajador Deportivo del Año

Como novedad, esta edición incorpora el premio “Embajador Deportivo del Año”, que será otorgado a un deportista masculino y una femenina. La selección estará a cargo de cinco periodistas deportivos de la provincia, quienes evaluarán trayectoria, desempeño y representatividad.

Quienes resulten elegidos asumirán durante un año el rol simbólico de máximos representantes deportivos de Tierra del Fuego, promoviendo los valores de superación, esfuerzo y compromiso.

Deportistas candidatos a la distinción

Entre los atletas destacados se encuentran: 

Mariano Coto Bersier (Judo): Campeón de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), subcampeón panamericano y capitán de la Selección Argentina.

Nicolás Tumkiewicz (Futsal): Campeón de la Copa Libertadores 2025 con Peñarol de Uruguay.

Constantino “Kiki” Vaporaki (Futsal): Campeón de la Copa de Letonia con RFS Futsal.

Rocío Osorio (Rugby): Campeona del Seven de la República y convocada a la Selección Argentina.

Catalina Capello (Hockey): Campeona del Cuatro Naciones Sub 21 con la Selección Argentina.

Athina González Ciavarella (Esgrima): Líder del ranking nacional y medallista en los Juegos JADAR.

Renata Godoy (Atletismo): Campeona en salto en alto en los JADAR y participante de los Juegos Panamericanos Junior.

Macarena Espinoza (Futsal): Integrante de la Selección Argentina en el primer Mundial FIFA femenino.

Desde la Secretaría de Deportes invitaron a toda la comunidad a seguir la transmisión y acompañar este reconocimiento a quienes representan a la provincia en el país y el mundo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimodiciembre 17, 2025

    Buen lugar para ir tranquis. Cuando hablamos de excelencia lógicamente no hay pelucas cerca.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimodiciembre 17, 2025

      Como rompen las pelotas estos desempleados,lo único que te dejaron es el celular no? Imbecil, no te mando a laburar porque no sabes lo que es

      Borrar
  2. Anónimodiciembre 17, 2025

    Otro Robo y circo

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2430,Interes General,3281,Internacionales,159,Locales,4073,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11502,Sociedad,5125,Tecno,81,Tendencias,167,Titulares,14934,Ultimas Noticias,13323,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Se realiza hoy la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025
Se realiza hoy la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025
Este miércoles se realiza la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025 en Río Grande. Reconocen a atletas destacados del año.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQHOIaScwH6zND_zulcSXK7-k8Vf9xrt1wldKFnsVQ-eUlj8LcOtKdKWuY77FOpS92dExw8mfoAfu-2-XSRstXGQo5Xqvpis1Td-6iPs281LX3b28C-mT5rvSYdQstQyBl345ZpYxLEFG5FfHeOoY7mTksKBJ0-CKnvXFCu8VAOk1-SOry9SHK/w640-h384/hoy%20gala%20excelencia%20deportiva%20de%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQHOIaScwH6zND_zulcSXK7-k8Vf9xrt1wldKFnsVQ-eUlj8LcOtKdKWuY77FOpS92dExw8mfoAfu-2-XSRstXGQo5Xqvpis1Td-6iPs281LX3b28C-mT5rvSYdQstQyBl345ZpYxLEFG5FfHeOoY7mTksKBJ0-CKnvXFCu8VAOk1-SOry9SHK/s72-w640-c-h384/hoy%20gala%20excelencia%20deportiva%20de%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/se-realiza-hoy-la-ii-gala-la-excelencia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/se-realiza-hoy-la-ii-gala-la-excelencia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos