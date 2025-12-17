Se realiza hoy la II Gala a la Excelencia Deportiva Fueguina 2025

Este miércoles 17 de diciembre, el Gobierno de Tierra del Fuego llevará adelante la segunda edición de la “Gala a la Excelencia Deportiva”, un evento destinado a reconocer públicamente a los deportistas fueguinos que durante el año 2025 se destacaron en escenarios nacionales e internacionales.

La ceremonia se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Paseo del Muelle, ubicado en Beauvoir 531 de la ciudad de Río Grande, y será de carácter exclusivo para los homenajeados. No obstante, toda la comunidad podrá seguir la transmisión en vivo a través de la TV Pública Fueguina.





Reconocimiento al esfuerzo y la representación provincial





Desde la Secretaría de Deportes señalaron que la gala busca cerrar el año deportivo con un reconocimiento a quienes, a través del esfuerzo, la constancia y la dedicación, llevaron el nombre de la provincia a lo más alto.





“El objetivo no es solo premiar resultados, sino destacar el compromiso, la perseverancia y el sacrificio de nuestros deportistas, que entrenan durante años para competir al máximo nivel”, expresó el secretario de Deportes, Matías Runín, al remarcar el rol de los atletas como verdaderos embajadores fueguinos.





Las distinciones alcanzan a deportistas de los ámbitos federado, profesional, amateur, convencional y adaptado, que hayan obtenido logros relevantes o clasificaciones a competencias de jerarquía durante la temporada 2025.





Nueva distinción: Embajador Deportivo del Año





Como novedad, esta edición incorpora el premio “Embajador Deportivo del Año”, que será otorgado a un deportista masculino y una femenina. La selección estará a cargo de cinco periodistas deportivos de la provincia, quienes evaluarán trayectoria, desempeño y representatividad.





Quienes resulten elegidos asumirán durante un año el rol simbólico de máximos representantes deportivos de Tierra del Fuego, promoviendo los valores de superación, esfuerzo y compromiso.





Deportistas candidatos a la distinción





Entre los atletas destacados se encuentran:





Mariano Coto Bersier (Judo): Campeón de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), subcampeón panamericano y capitán de la Selección Argentina.





Nicolás Tumkiewicz (Futsal): Campeón de la Copa Libertadores 2025 con Peñarol de Uruguay.





Constantino “Kiki” Vaporaki (Futsal): Campeón de la Copa de Letonia con RFS Futsal.





Rocío Osorio (Rugby): Campeona del Seven de la República y convocada a la Selección Argentina.





Catalina Capello (Hockey): Campeona del Cuatro Naciones Sub 21 con la Selección Argentina.





Athina González Ciavarella (Esgrima): Líder del ranking nacional y medallista en los Juegos JADAR.





Renata Godoy (Atletismo): Campeona en salto en alto en los JADAR y participante de los Juegos Panamericanos Junior.





Macarena Espinoza (Futsal): Integrante de la Selección Argentina en el primer Mundial FIFA femenino.





Desde la Secretaría de Deportes invitaron a toda la comunidad a seguir la transmisión y acompañar este reconocimiento a quienes representan a la provincia en el país y el mundo.