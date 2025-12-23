Rescate en Laguna Esmeralda: asistieron a una turista lesionada en zona boscosa

Rescate en Laguna Esmeralda: la Comisión de Auxilio asistió a una turista venezolana lesionada y la trasladó al hospital de Ushuaia.

La Comisión de Auxilio de Ushuaia intervino este domingo 22 de diciembre tras el llamado de turistas que encontraron a una mujer herida en el sendero hacia Laguna Esmeralda. Fue trasladada al hospital.
La Comisión de Auxilio de Ushuaia realizó este 22 de diciembre un operativo de rescate en el sendero que conduce a Laguna Esmeralda, luego de ser alertada por un matrimonio de turistas que encontró a una mujer sola y lesionada en una zona boscosa del recorrido.

La persona asistida es una turista venezolana de 39 años, quien presentaba una lesión en uno de sus miembros inferiores, lo que le impedía continuar el trayecto por sus propios medios. Ante el aviso, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, movilizando a un equipo compuesto por 13 rescatistas hacia el lugar del incidente.

Una vez en el sitio, el personal de la Comisión de Auxilio brindó primeros auxilios, procedió a la estabilización de la paciente y coordinó su traslado hasta la base del operativo, donde aguardaba una ambulancia para su posterior derivación al hospital de Ushuaia.

Desde los organismos de emergencia destacaron el compromiso y la rápida intervención de los rescatistas, al tiempo que reiteraron a la comunidad y a quienes visitan los senderos de montaña la importancia de extremar las medidas de seguridad, evaluar el estado físico y contar con el equipamiento adecuado antes de realizar este tipo de actividades al aire libre.

Laguna Esmeralda es uno de los circuitos turísticos más concurridos de Ushuaia, y año tras año registra intervenciones de rescate vinculadas a lesiones, cambios climáticos repentinos o falta de preparación de los excursionistas.

