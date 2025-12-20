Principio de incendio en un camión recolector de residuos gastronómicos

Un camión de Agrotécnica Fueguina sufrió un principio de incendio en Ushuaia por residuos calientes. Bomberos controlaron la situación.

El hecho ocurrió en la zona del Monumento al Centenario. No hubo heridos ni daños materiales.
Este viernes por la noche se registró un principio de incendio en un camión recolector de residuos gastronómicos perteneciente a la empresa Agrotécnica Fueguina, mientras realizaba tareas habituales en inmediaciones del Monumento al Centenario.

Según la información recabada, el foco ígneo se habría iniciado en la carga del vehículo, presuntamente a raíz de la presencia de cenizas u otros elementos calientes descartados de manera indebida junto con los residuos gastronómicos. Esta situación provocó el inicio del fuego dentro del compartimiento del camión.

El incidente fue rápidamente controlado, evitando que las llamas se propagaran y sin que se registraran personas heridas ni daños materiales de consideración.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios, junto a personal de la Dirección de Tránsito y de Defensa Civil Municipal, quienes desplegaron un operativo preventivo para garantizar la seguridad en la zona y ordenar el tránsito.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente recordaron a vecinos y vecinas, así como a los responsables de locales gastronómicos, la importancia de no desechar elementos calientes, brasas o cenizas dentro de los residuos, ya que este tipo de prácticas representa un riesgo grave tanto para los trabajadores del servicio de recolección como para transeúntes y bienes públicos.

“El hecho pudo haber derivado en una situación de mayor gravedad”, señalaron, insistiendo en la necesidad de extremar cuidados en el manejo de residuos para evitar accidentes que pueden terminar en tragedias.

