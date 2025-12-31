Operativo preventivo en las tres ciudades por las fiestas de fin de año

La Secretaría de Protección Civil de Tierra del Fuego informó que, en el marco de los festejos por Año Nuevo, se llevará adelante un operativo integral de control y prevención en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con especial atención en la Ruta Nacional Nº 3, principal corredor vial de la provincia.

El despliegue se realizará de manera articulada y coordinada con distintos organismos provinciales, entre ellos la Policía Provincial, Salud, Manejo del Fuego, Seguridad Vial y Transporte, con el objetivo de reforzar los recursos humanos y logísticos y garantizar una presencia preventiva y disuasiva en todo el territorio fueguino.





El operativo estará vigente durante los días 31 de diciembre y 1° de enero, e incluirá controles de seguridad vial, verificación de documentación obligatoria y test de alcoholemia, además de acciones de acompañamiento preventivo para quienes se desplacen por rutas y zonas recreativas.





En este sentido, también se brindará información a los conductores y viajeros sobre el índice de riesgo de incendios, los lugares habilitados para hacer fuego y las condiciones meteorológicas previstas, con el fin de reducir situaciones de peligro durante los festejos.





Asimismo, se informó que el Paso Fronterizo San Sebastián contará con horarios especiales de atención:

Miércoles 31 de diciembre: de 6:00 a 20:00 horas

Jueves 1° de enero: de 8:00 a 22:00 horas

Al respecto, el secretario de Protección Civil, Pedro Franco, destacó que este tipo de operativos responden al incremento del movimiento de personas durante los días festivos. “Nuestro objetivo principal es cuidarnos entre todos y prevenir situaciones de riesgo”, señaló el funcionario.





Finalmente, desde el Gobierno provincial recordaron que, ante cualquier emergencia, se encuentran habilitadas las líneas 103 de Defensa Civil y 911 para asistencia inmediata.