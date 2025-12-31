Operativo de la Comisión de Auxilio por una turista lesionada en Laguna Esmeralda

Durante la tarde de este martes, la Comisión de Auxilio de Ushuaia activó un operativo preventivo en el sendero de Laguna Esmeralda luego de recibir el aviso de uno de sus integrantes, quien además se desempeña como guía de turismo.

El rescatista asistió en primera instancia a una turista de nacionalidad brasileña, que presentaba una posible lesión en la rodilla mientras recorría el sendero de manera particular, sin formar parte de ninguna excursión organizada. La mujer se encontraba acompañada por su pareja.





Tras el alerta, se desplegó un Grupo de Avanzada, que partió a las 18:15 horas desde el estacionamiento de Laguna Esmeralda con siete integrantes, quienes arribaron al lugar para realizar la evaluación correspondiente y brindar los primeros auxilios.





Luego del examen médico preliminar, se determinó que no era necesario el traslado en ambulancia. La turista, acompañada por su esposo, decidió dirigirse por sus propios medios a un centro de salud para una atención más exhaustiva.





El operativo concluyó a las 20:55 horas, sin registrarse mayores complicaciones.





Desde la Comisión de Auxilio reiteraron la importancia de transitar los senderos con extrema precaución, hacerlo preferentemente con conocimiento del terreno y contar con el equipamiento adecuado, especialmente en zonas de montaña y senderos de dificultad media.