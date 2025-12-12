Milei firmó y envió al Congreso el proyecto de reforma laboral tras regresar de Noruega

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de Modernización Laboral apenas minutos después de aterrizar en Buenos Aires, tras su viaje a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, ceremonia en la que fue distinguida la dirigente venezolana María Corina Machado.

La confirmación llegó por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien a través de redes sociales anunció que el texto ya está listo y será remitido “de manera inmediata” al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.





Según destacó el Gobierno, la iniciativa representa “la transformación laboral más grande de la historia argentina”, y busca introducir cambios estructurales en las reglas del mercado de trabajo. La firma del documento se llevó adelante en una oficina del sector militar de Aeroparque Jorge Newbery, donde Milei rubricó el paquete legislativo junto a Adorni.





El Presidente regresó al país sin poder concretar la foto pública que esperaba con Machado, pero avanzó rápidamente con la agenda interna. En un video difundido por la Casa Rosada, Milei aparece firmando el proyecto al ritmo de “Back in Business” de AC/DC, mensaje con el que presentó la reforma: “Por más crecimiento, prosperidad y trabajo para que Argentina sea grande nuevamente”.

Un texto negociado y sin la eliminación de las cuotas solidarias





El proyecto que finalmente llegó al Congreso dejó afuera la eliminación de las cuotas solidarias sindicales, una modificación que empujaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero que fue descartada por presión de otros sectores del oficialismo que advertían sobre un choque directo e inmediato con los gremios en plena discusión parlamentaria.





El Gobierno designó como voceros de la reforma a Sturzenegger, al secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quienes defenderán el texto ante el Poder Legislativo. El objetivo del Ejecutivo es obtener la media sanción del Senado antes de fin de año.





En paralelo, las principales centrales sindicales —CGT, CTA y UTEP— encabezaron movilizaciones en Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto.

Puntos centrales del proyecto de Modernización Laboral





A continuación, las principales modificaciones contempladas:





• Contratación y presunción laboral





Se elimina la presunción automática de relación de dependencia para determinadas contrataciones de servicios profesionales u oficios cuando exista facturación independiente.





• Tercerización y responsabilidad solidaria





La empresa principal dejará de ser solidariamente responsable en todos los casos cuando terceriza tareas. Solo responderá si hay maniobras fraudulentas o conducción temeraria que genere insolvencia.





• Pago en moneda extranjera





Se habilita el pago de remuneraciones en moneda extranjera. Todos los pagos deberán acreditarse en cuentas bancarias o PSP habilitados por el Banco Central.





• Vacaciones





Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, notificándose con 45 días de antelación. Se permite fraccionar el descanso en períodos no menores a siete días.





• Banco de horas





Podrá compensarse la jornada de trabajo diaria sin superar el máximo semanal.





• Preaviso





El preaviso pasa a ser de dos meses para trabajadores con más de 5 años de antigüedad. Se mantiene el mes para quienes tengan menos antigüedad.





• Indemnización por despido





Se conserva el cálculo de un mes por año trabajado, pero se excluyen conceptos no mensuales como SAC, vacaciones o premios no habituales.





• Indemnización en contratos a plazo





Se elimina la posibilidad de reclamar daños y perjuicios adicionales por despido anticipado.





• Fondo de cese laboral





Podrá reemplazar el sistema indemnizatorio tradicional mediante convenios colectivos.





• Servicios mínimos





Se eleva al 75% la cobertura en servicios esenciales y al 50% en actividades de importancia trascendental.





• Período de prueba





Se mantiene el período general de prueba de 6 meses, con prohibición de contratar al mismo trabajador más de una vez bajo esta modalidad.





• Reparto por plataformas





Los repartidores podrán conectarse libremente a diversas plataformas y elegir sus horarios. Las empresas deberán garantizar elementos básicos de seguridad vial.





• Ultraactividad





Los convenios colectivos no extenderán automáticamente todas sus cláusulas tras vencer. Solo se mantendrán las normativas básicas hasta la firma de un nuevo acuerdo.





• Convenios por empresa





Los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los de actividad.





• Tutela sindical





La protección sindical se aplicará solo a delegados titulares, con un crédito de 10 horas mensuales para su función, sin permitir interrupciones de actividad.





• Infracciones muy graves





Incluyen bloqueos, daños, amenazas o impedimentos de acceso a establecimientos.





• Programa de Formación Laboral Básica





Crea un plan para capacitar a personas sin competencias iniciales para su ingreso al mercado laboral.