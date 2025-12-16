La Legislatura le dijo si a las Salmoneras. Conoce quienes votaron a favor de esta practica.

La Legislatura modificó la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en Tierra del Fuego, pese a fuertes advertencias ambientales.

En una sesión cargada de tensión política y fuertes cuestionamientos, la Legislatura fueguina aprobó la modificación de la Ley 1355 y permitió la salmonicultura industrial en aguas provinciales. Sectores de la oposición denunciaron un giro inconsistente del Ejecutivo y alertaron sobre un impacto ambiental irreversible.
En la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la modificación de la Ley Provincial N° 1355, norma que hasta ahora prohibía de manera expresa la instalación de cultivos de salmones en cautiverio en aguas marinas y lagos provinciales. Con esta decisión, impulsada por el Poder Ejecutivo, quedó habilitada la producción de salmonicultura a escala industrial, reabriendo un debate ambiental, productivo y político que parecía saldado.

La votación se produjo en un clima de fuertes cruces y cuestionamientos, especialmente desde bloques opositores que acusaron al Gobierno provincial de haber cambiado de postura respecto de una ley que había sido presentada como un logro histórico en defensa del ambiente.

El debate se inició pasadas las 20 horas con la intervención del legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, quien rechazó de manera contundente la iniciativa y apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella.

“Se le ha mentido al pueblo. Se utilizó políticamente la legitimidad social de la Ley 1355 en la campaña de 2023 y hoy se impulsa exactamente lo contrario. Nadie es ingenuo: todos sabemos que detrás de esto hay intereses económicos”, sostuvo Villegas, anticipando una resistencia social frente a la decisión.

En la misma línea, la legisladora Laura Colazo (Partido Verde) advirtió que es “falso” presentar a la costa atlántica fueguina como un espacio vacío o sin valor ambiental. Señaló que la zona norte de la provincia alberga biodiversidad sensible, pesca artesanal, actividad rural y áreas naturales protegidas.
“El mar es uno solo. El impacto ambiental no reconoce los límites de una ley. Afectar un sector termina dañando todo el ecosistema”, remarcó, defendiendo el concepto de desarrollo sustentable.

Desde el oficialismo, el legislador Federico Greve (FORJA) justificó su acompañamiento al proyecto, pese a haber respaldado anteriormente la prohibición. “No hay un cambio de postura, hay trabajo. Este no es un proyecto que busque dañar el ambiente”, argumentó, intentando despejar las críticas.

La legisladora Gisela Dos Santos también defendió la modificación de la norma, asegurando que la actividad contará con regulaciones suficientes para evitar daños ambientales, una afirmación que fue duramente cuestionada por los sectores opositores.

El rechazo al proyecto también fue expresado por Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), quien coincidió con las advertencias ambientales y el cuestionamiento al cambio de rumbo del Ejecutivo.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo, el bloque libertario, sectores del justicialismo y el acompañamiento del espacio que responde al intendente de Río Grande, Martín Pérez, a través del legislador Matías Lapadula.

La modificación de la Ley 1355 marca un punto de inflexión en la política ambiental fueguina y deja abierta una discusión que excede el recinto legislativo: el equilibrio entre desarrollo productivo, intereses económicos y la preservación de uno de los ecosistemas más sensibles del país.

CÓMO VOTARON LOS LEGISLADORES

Votaron en contra: (Estos no quieren salmoneras)
  1. Pablo Villegas (MPF)
  2. Laura Colazo (Partido Verde)
  3. Federico Sciurano (FORJA)
  4. Jorge Lechman (Somos Fueguinos)
  5. Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos)
  6. Damián Löffler (MPF)
  7. Victoria Vuoto (PJ)

Votaron a favor: (Estos SI quieren Salmoneras)
  1. Federico Greve (FORJA)
  2. Matías Lapadula (Provincia Grande)
  3. Juan Carlos Pino (PJ)
  4. Tomás García (PJ)
  5. Myriam Martínez (FORJA)
  6. Natalia Gracianía (La Libertad Avanza)
  7. Luciano Selzer (La Libertad Avanza)
  8. Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin)

La Legislatura modificó la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura industrial en Tierra del Fuego, pese a fuertes advertencias ambientales.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-21NujUQuV3nUFjo4WFxwHOPHiBl6OuSguCRTxLrWgCXx5u3xyYLm1PoM9G1ouBllyW8SaKxUnKjKDHAOi-ZUr0fJzcDBMTfAZQfUBTgU_x3roLFdog5w3-CXhepm0Fj0buG6i8oHIHFzl4LImjomtp6Q5KX3Qp7BhlIFbKnpdIbf3OXadAhH/w640-h384/legisladores%20que%20votaron%20para%20permitir%20la%20salmonicultura.jpg
