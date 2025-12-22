La dirigencia del SUTEF se reunió con Melella: promesas, indefiniciones y sin respuestas sobre los descuentos por paro

Paritarias 2026: recién en enero





Desde SUTEF reclamaron una propuesta salarial anual, con cláusulas que garanticen un Salario Mínimo, Vital y Móvil, conforme al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

El Ejecutivo se limitó a informar que la Mesa Paritaria 2026 se iniciaría en la segunda quincena de enero, sin adelantar porcentajes ni lineamientos claros, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo docente.





Financiamiento educativo atado a YPF – Terra Ignis





Uno de los puntos más sensibles fue el financiamiento del sistema educativo. El Gobierno sostuvo que, si se aprueba en la Legislatura el traspaso de las áreas hidrocarburíferas de YPF a Terra Ignis, parte de esos recursos se destinarían a Educación y Salud.

Recién entonces —según indicaron— se convocaría al gremio para presentar un proyecto de Ley de Financiamiento Integral, lo que deja en evidencia que la educación pública queda supeditada a una operación política y económica aún no resuelta.