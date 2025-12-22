La dirigencia del SUTEF se reunió con Melella: promesas, indefiniciones y sin respuestas sobre los descuentos por paro

SUTEF se reunió con Melella: promesas salariales para enero, revisión de horas cátedra y silencio oficial sobre descuentos por paro.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, recibió este viernes 19 de diciembre en Casa de Gobierno a la dirigencia del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), luego de reiterados pedidos de audiencia por parte del gremio docente.
Durante la reunión se abordaron los principales reclamos del sector, aunque en varios puntos hubo más anuncios que definiciones concretas, y en otros directamente no hubo respuesta, como en el caso de los descuentos por días de paro.
Paritarias 2026: recién en enero
Desde SUTEF reclamaron una propuesta salarial anual, con cláusulas que garanticen un Salario Mínimo, Vital y Móvil, conforme al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El Ejecutivo se limitó a informar que la Mesa Paritaria 2026 se iniciaría en la segunda quincena de enero, sin adelantar porcentajes ni lineamientos claros, en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo docente.
Financiamiento educativo atado a YPF – Terra Ignis
Uno de los puntos más sensibles fue el financiamiento del sistema educativo. El Gobierno sostuvo que, si se aprueba en la Legislatura el traspaso de las áreas hidrocarburíferas de YPF a Terra Ignis, parte de esos recursos se destinarían a Educación y Salud.
Recién entonces —según indicaron— se convocaría al gremio para presentar un proyecto de Ley de Financiamiento Integral, lo que deja en evidencia que la educación pública queda supeditada a una operación política y económica aún no resuelta.
Endeudamiento docente: promesas en análisis
SUTEF expuso la grave situación de endeudamiento que atraviesan las familias docentes y reclamó un plan real de desendeudamiento.
Melella respondió que el Gobierno estaría trabajando con las nuevas autoridades del Banco Tierra del Fuego, aunque sin plazos ni medidas concretas anunciadas.
Horas cátedra y programas: revisión sin definiciones
Ante el reclamo por la continuidad de las horas cátedra excepcionales hasta la finalización del ciclo lectivo, el Gobernador se comprometió a “rever” las bajas, sin confirmar si serán restituidas.
Situación similar se dio con los Programas Socioeducativos, donde el Ejecutivo reconoció que el tema “debería analizarse”, pese a los recortes ya aplicados, incluso en áreas sensibles como Educación Física.
Como único punto confirmado, el Gobierno garantizó la continuidad de la Escuela Popular de Géneros, Disidencias, Masculinidades y Cambio Social.
Transformación educativa: sin recortes, según el Gobierno
Melella aseguró que el proyecto de “transformación educativa” no implicaría recortes, sino una ampliación de la oferta pública y una revisión del financiamiento a la educación privada. Sin embargo, desde el sector docente persiste la desconfianza, especialmente frente a las bajas de horas ya concretadas.
Silencio sobre los descuentos por paro
Uno de los reclamos centrales quedó sin respuesta. El Ejecutivo evitó pronunciarse sobre los descuentos salariales aplicados por medidas de fuerza.
Desde SUTEF recordaron que existe un amparo judicial en curso, a la espera de una resolución en los próximos días.
OSEF: fuerte rechazo a la gestión actual
El sindicato expresó su rechazo al modo en que se están gestionando los convenios de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), especialmente a pocos días de la asunción de los nuevos vocales, y reiteró la necesidad de mayor inversión en salud pública.
Al cierre, SUTEF convocó a la docencia a mantenerse informada y participar activamente de las definiciones colectivas, en un escenario marcado por promesas oficiales, negociaciones diferidas y una creciente tensión entre el discurso y la realidad en las escuelas.
