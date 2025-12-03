Jura “caliente” en Diputados: asumieron los nuevos representantes de Tierra del Fuego en medio de gritos, escándalos y desorden

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados dejó otra postal lamentable del Congreso nacional: gritos, insultos, empujones verbales, abucheos coordinados y un nivel de desorden que se consolida como la nueva normalidad legislativa. Lo que debería ser un acto solemne terminó convertido —nuevamente— en un espectáculo escandaloso que expone la degradación del funcionamiento institucional.





Desde uno de los palcos, el presidente Javier Milei observó cada intervención junto a su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, quienes alentaron abiertamente a los legisladores libertarios, celebrando las intervenciones de su espacio en un clima que por momentos pareció más deportivo que parlamentario.





La sesión comenzó pasadas las 13, con un recinto colmado y visiblemente dividido. Al turno de Tierra del Fuego, el primero en jurar fue Agustín Tita (Fuerza Patria) , ex jefe de Gabinete provincial, quien prestó juramento “por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Luego fue el turno de Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) , quien dejó recientemente su cargo como delegado de Migraciones para asumir su banca a partir del 10 de diciembre.





Pero más allá de los nombres, el clima general continuó signado por la hostilidad: alaridos desde las bancas, burlas, manos agitadas en señal de provocación y un ruido constante que impedía escuchar con claridad. El nivel de confrontación fue tal que muchos legisladores compararon la escena con un “estadio de fútbol desbordado”, más que con un Parlamento en pleno acto institucional.



