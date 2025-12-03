Jura “caliente” en Diputados: asumieron los nuevos representantes de Tierra del Fuego en medio de gritos, escándalos y desorden

0 0 03 diciembre 2025 2025-12-03T23:48:00-03:00 Editar esta nota

En una jura cargada de gritos e insultos, asumieron los nuevos diputados fueguinos. Milei siguió la sesión desde un palco junto a su equipo.

La Cámara de Diputados volvió a exhibir un clima de insultos, abucheos y caos impropio de un cuerpo legislativo. Milei siguió la jura desde un palco junto a Karina y Adorni, celebrando a su bloque. Agustín Tita y Miguel Rodríguez fueron los fueguinos que prestaron juramento.

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados dejó otra postal lamentable del Congreso nacional: gritos, insultos, empujones verbales, abucheos coordinados y un nivel de desorden que se consolida como la nueva normalidad legislativa. Lo que debería ser un acto solemne terminó convertido —nuevamente— en un espectáculo escandaloso que expone la degradación del funcionamiento institucional.

Desde uno de los palcos, el presidente Javier Milei observó cada intervención junto a su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, quienes alentaron abiertamente a los legisladores libertarios, celebrando las intervenciones de su espacio en un clima que por momentos pareció más deportivo que parlamentario.

La sesión comenzó pasadas las 13, con un recinto colmado y visiblemente dividido. Al turno de Tierra del Fuego, el primero en jurar fue Agustín Tita (Fuerza Patria), ex jefe de Gabinete provincial, quien prestó juramento “por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Luego fue el turno de Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza), quien dejó recientemente su cargo como delegado de Migraciones para asumir su banca a partir del 10 de diciembre.

Pero más allá de los nombres, el clima general continuó signado por la hostilidad: alaridos desde las bancas, burlas, manos agitadas en señal de provocación y un ruido constante que impedía escuchar con claridad. El nivel de confrontación fue tal que muchos legisladores compararon la escena con un “estadio de fútbol desbordado”, más que con un Parlamento en pleno acto institucional.

Los nuevos diputados fueguinos desde el 10 de diciembre

Jorge Neri Araujo Hernández (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2027
Andrea Freites (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2027
Santiago Pauli (La Libertad Avanza) – Mandato hasta 2027
Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) – Mandato hasta 2029
Agustín Paulo Tita (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2029

Diputados salientes por Tierra del Fuego

Jorge Garramuño (Somos Fueguinos)
Carolina Yutrovic (Fuerza Patria)

La nueva conformación anticipa un escenario político cargado de tensiones, con dos espacios fuertes y un Congreso que sigue sin recuperar el prestigio institucional que perdió hace tiempo. La jornada de jura, lejos de ofrecer señales de madurez democrática, profundizó la sensación de desgaste y confrontación permanente que erosiona la confianza pública.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2421,Interes General,3270,Internacionales,158,Locales,4020,Noticias Nacionales,1434,Policiale,7,Policiales,11483,Sociedad,5108,Tecno,81,Tendencias,165,Titulares,14876,Ultimas Noticias,13265,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Jura “caliente” en Diputados: asumieron los nuevos representantes de Tierra del Fuego en medio de gritos, escándalos y desorden
Jura “caliente” en Diputados: asumieron los nuevos representantes de Tierra del Fuego en medio de gritos, escándalos y desorden
En una jura cargada de gritos e insultos, asumieron los nuevos diputados fueguinos. Milei siguió la sesión desde un palco junto a su equipo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhajLkXpouG_s70qmrnsBAFFltUeaCbw2PvG9w4QqqYq9AVqQI8N0mmsGFCDzMTRSwg1W3fOreLmNTK6XhNWXFqFdgrlp3VYVyPV5htAaKZzTvnmKLpqoiLRRHdaKjlzkXlhu6MR5w4YtncXgjhBeFMmHE7tTEpvbOdNbIW0jRe75yEsCxpC4TW/w640-h384/jura%20de%20diputados%20tdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhajLkXpouG_s70qmrnsBAFFltUeaCbw2PvG9w4QqqYq9AVqQI8N0mmsGFCDzMTRSwg1W3fOreLmNTK6XhNWXFqFdgrlp3VYVyPV5htAaKZzTvnmKLpqoiLRRHdaKjlzkXlhu6MR5w4YtncXgjhBeFMmHE7tTEpvbOdNbIW0jRe75yEsCxpC4TW/s72-w640-c-h384/jura%20de%20diputados%20tdf.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/jura-caliente-en-diputados-asumieron.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/jura-caliente-en-diputados-asumieron.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos