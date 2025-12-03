Jura “caliente” en Diputados: asumieron los nuevos representantes de Tierra del Fuego en medio de gritos, escándalos y desorden

En una jura cargada de gritos e insultos, asumieron los nuevos diputados fueguinos. Milei siguió la sesión desde un palco junto a su equipo.
La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados dejó otra postal lamentable del Congreso nacional: gritos, insultos, empujones verbales, abucheos coordinados y un nivel de desorden que se consolida como la nueva normalidad legislativa. Lo que debería ser un acto solemne terminó convertido —nuevamente— en un espectáculo escandaloso que expone la degradación del funcionamiento institucional.
Desde uno de los palcos, el presidente Javier Milei observó cada intervención junto a su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, quienes alentaron abiertamente a los legisladores libertarios, celebrando las intervenciones de su espacio en un clima que por momentos pareció más deportivo que parlamentario.
La sesión comenzó pasadas las 13, con un recinto colmado y visiblemente dividido. Al turno de Tierra del Fuego, el primero en jurar fue Agustín Tita (Fuerza Patria), ex jefe de Gabinete provincial, quien prestó juramento “por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Luego fue el turno de Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza), quien dejó recientemente su cargo como delegado de Migraciones para asumir su banca a partir del 10 de diciembre.
Pero más allá de los nombres, el clima general continuó signado por la hostilidad: alaridos desde las bancas, burlas, manos agitadas en señal de provocación y un ruido constante que impedía escuchar con claridad. El nivel de confrontación fue tal que muchos legisladores compararon la escena con un “estadio de fútbol desbordado”, más que con un Parlamento en pleno acto institucional.
Los nuevos diputados fueguinos desde el 10 de diciembre
Jorge Neri Araujo Hernández (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2027
Andrea Freites (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2027
Santiago Pauli (La Libertad Avanza) – Mandato hasta 2027
Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza) – Mandato hasta 2029
Agustín Paulo Tita (Fuerza Patria) – Mandato hasta 2029
Diputados salientes por Tierra del Fuego
Jorge Garramuño (Somos Fueguinos)
Carolina Yutrovic (Fuerza Patria)
La nueva conformación anticipa un escenario político cargado de tensiones, con dos espacios fuertes y un Congreso que sigue sin recuperar el prestigio institucional que perdió hace tiempo. La jornada de jura, lejos de ofrecer señales de madurez democrática, profundizó la sensación de desgaste y confrontación permanente que erosiona la confianza pública.
