Juicio por el incendio de La Victoria: Omar Roldán se negó a declarar y mañana será el turno de los alegatos

Comenzó el juicio por el incendio del supermercado La Victoria. Roldán no declaró y mañana serán los alegatos. Testigos relataron cómo inició el fuego
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició este lunes 1 de diciembre el proceso oral y público contra Omar Daniel Roldán, señalado como responsable del incendio que redujo a cenizas al supermercado La Victoria el pasado 22 de enero de 2025, un hecho que conmocionó a toda Ushuaia por su magnitud y el riesgo que implicó para los vecinos.
Visiblemente nervioso y preocupado, Roldán decidió no prestar declaración luego de escuchar la acusación formal presentada por el fiscal Daniel Curtale. Ante su silencio, el Tribunal avanzó inmediatamente con la ronda de testimonios: declararon el propietario del comercio, personal policial y bomberos que combatieron el incendio aquella madrugada.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el siniestro se originó alrededor de la 1 de la mañana, momento en que los vecinos de la zona descansaban. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Roldán habría prendido fuego basura, cartones y otros elementos combustibles que extrajo de un contenedor ubicado sobre la calle Kuanip, junto al portón del depósito del supermercado.
Ese foco inicial —sostiene la investigación— se propagó con rapidez y se volvió incontrolable, extendiéndose al interior del edificio y provocando la destrucción total del comercio, una de las referencias históricas de la ciudad. Varias propiedades linderas también sufrieron daños, mientras que familias que dormían en viviendas cercanas quedaron expuestas a un riesgo extremo.
Minutos después de iniciada la emergencia, Roldán fue aprehendido por la policía. En su poder llevaba un encendedor y un rollo de papel, elementos que fueron incorporados como evidencia en el expediente.
El debate está presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla, junto a los vocales Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía. El Ministerio Público Fiscal es representado por Curtale; la querella, por los abogados Juan Stevenson y Guillermo Echagüe; mientras que la defensa de Roldán está a cargo del defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann.
A este pelotudo que lo metan preso y no lo larguen másResponderBorrar
ese incendio dejo en evidencia lo necio que es la gente, cuando empezó todo el mismo policía podría haber pateado el fuego para el lado de la vereda, (una fogatita era, vean el video), y después la gente que pasaba con los autos y se ponía a filmar en vez de haber usado los matafuegos... una verguenza en lo que se ha convertido ushuaia..ResponderBorrar
LO ÚNICO QUE PUEDEN HACER ES QUE LO METAN PRESO, PORQUE NO LE PUEDEN SACAR NADA PARA RESARCIR EL DAÑO QUE CAUSÓResponderBorrar
El Daño que causo lo resarce el Seguro de La Victoria!!Borrar
como diría el gordo Barassi...raaaaroResponderBorrar
éste es un pobre perejil,, que metan preso a todos los politiquitos corruptos primero...ahhhh cierto que desde el STJ para abajo son todos la misma mResponderBorrar