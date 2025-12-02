Juicio por el incendio de La Victoria: Omar Roldán se negó a declarar y mañana será el turno de los alegatos

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició este lunes 1 de diciembre el proceso oral y público contra Omar Daniel Roldán, señalado como responsable del incendio que redujo a cenizas al supermercado La Victoria el pasado 22 de enero de 2025, un hecho que conmocionó a toda Ushuaia por su magnitud y el riesgo que implicó para los vecinos.

Visiblemente nervioso y preocupado, Roldán decidió no prestar declaración luego de escuchar la acusación formal presentada por el fiscal Daniel Curtale. Ante su silencio, el Tribunal avanzó inmediatamente con la ronda de testimonios: declararon el propietario del comercio, personal policial y bomberos que combatieron el incendio aquella madrugada.





Según el requerimiento de elevación a juicio, el siniestro se originó alrededor de la 1 de la mañana, momento en que los vecinos de la zona descansaban. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Roldán habría prendido fuego basura, cartones y otros elementos combustibles que extrajo de un contenedor ubicado sobre la calle Kuanip, junto al portón del depósito del supermercado.





Ese foco inicial —sostiene la investigación— se propagó con rapidez y se volvió incontrolable, extendiéndose al interior del edificio y provocando la destrucción total del comercio, una de las referencias históricas de la ciudad. Varias propiedades linderas también sufrieron daños, mientras que familias que dormían en viviendas cercanas quedaron expuestas a un riesgo extremo.





Minutos después de iniciada la emergencia, Roldán fue aprehendido por la policía. En su poder llevaba un encendedor y un rollo de papel, elementos que fueron incorporados como evidencia en el expediente.





El debate está presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla, junto a los vocales Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía. El Ministerio Público Fiscal es representado por Curtale; la querella, por los abogados Juan Stevenson y Guillermo Echagüe; mientras que la defensa de Roldán está a cargo del defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann.



