Juicio por el incendio de La Victoria: Omar Roldán se negó a declarar y mañana será el turno de los alegatos

6 0 02 diciembre 2025 2025-12-02T08:02:00-03:00 Editar esta nota

Comenzó el juicio por el incendio del supermercado La Victoria. Roldán no declaró y mañana serán los alegatos. Testigos relataron cómo inició el fuego

Comenzó el debate oral por el siniestro que destruyó el histórico supermercado La Victoria en enero de 2025. El acusado, Omar Daniel Roldán, optó por no declarar. Testigos relataron cómo el fuego avanzó desde un contenedor hasta consumir el edificio por completo. Este martes será el turno de los alegatos.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició este lunes 1 de diciembre el proceso oral y público contra Omar Daniel Roldán, señalado como responsable del incendio que redujo a cenizas al supermercado La Victoria el pasado 22 de enero de 2025, un hecho que conmocionó a toda Ushuaia por su magnitud y el riesgo que implicó para los vecinos.

Visiblemente nervioso y preocupado, Roldán decidió no prestar declaración luego de escuchar la acusación formal presentada por el fiscal Daniel Curtale. Ante su silencio, el Tribunal avanzó inmediatamente con la ronda de testimonios: declararon el propietario del comercio, personal policial y bomberos que combatieron el incendio aquella madrugada.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el siniestro se originó alrededor de la 1 de la mañana, momento en que los vecinos de la zona descansaban. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Roldán habría prendido fuego basura, cartones y otros elementos combustibles que extrajo de un contenedor ubicado sobre la calle Kuanip, junto al portón del depósito del supermercado.

Ese foco inicial —sostiene la investigación— se propagó con rapidez y se volvió incontrolable, extendiéndose al interior del edificio y provocando la destrucción total del comercio, una de las referencias históricas de la ciudad. Varias propiedades linderas también sufrieron daños, mientras que familias que dormían en viviendas cercanas quedaron expuestas a un riesgo extremo.

Minutos después de iniciada la emergencia, Roldán fue aprehendido por la policía. En su poder llevaba un encendedor y un rollo de papel, elementos que fueron incorporados como evidencia en el expediente.

El debate está presidido por el juez Rodolfo Bembihy Videla, junto a los vocales Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía. El Ministerio Público Fiscal es representado por Curtale; la querella, por los abogados Juan Stevenson y Guillermo Echagüe; mientras que la defensa de Roldán está a cargo del defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann.
    

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimodiciembre 02, 2025

    A este pelotudo que lo metan preso y no lo larguen más

    ResponderBorrar
  2. Anónimodiciembre 02, 2025

    ese incendio dejo en evidencia lo necio que es la gente, cuando empezó todo el mismo policía podría haber pateado el fuego para el lado de la vereda, (una fogatita era, vean el video), y después la gente que pasaba con los autos y se ponía a filmar en vez de haber usado los matafuegos... una verguenza en lo que se ha convertido ushuaia..

    ResponderBorrar
  3. Anónimodiciembre 02, 2025

    LO ÚNICO QUE PUEDEN HACER ES QUE LO METAN PRESO, PORQUE NO LE PUEDEN SACAR NADA PARA RESARCIR EL DAÑO QUE CAUSÓ

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimodiciembre 02, 2025

      El Daño que causo lo resarce el Seguro de La Victoria!!

      Borrar
  4. Anónimodiciembre 02, 2025

    como diría el gordo Barassi...raaaaro

    ResponderBorrar
  5. Anónimodiciembre 02, 2025

    éste es un pobre perejil,, que metan preso a todos los politiquitos corruptos primero...ahhhh cierto que desde el STJ para abajo son todos la misma m

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,272,Espectaculos,91,Interes,2419,Interes General,3268,Internacionales,158,Locales,4005,Noticias Nacionales,1432,Policiale,7,Policiales,11478,Sociedad,5104,Tecno,81,Tendencias,164,Titulares,14860,Ultimas Noticias,13249,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Juicio por el incendio de La Victoria: Omar Roldán se negó a declarar y mañana será el turno de los alegatos
Juicio por el incendio de La Victoria: Omar Roldán se negó a declarar y mañana será el turno de los alegatos
Comenzó el juicio por el incendio del supermercado La Victoria. Roldán no declaró y mañana serán los alegatos. Testigos relataron cómo inició el fuego
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_KQ2-luDFPd7UZ5FKBBd3H_tDhqOakAeDLGFAUN21VZBLkqfLVChF8D5gs7aepeJvj94RWR6YOd0OsfzhDlfA-IHOPo3CrUPcUyLb-d39a5Fr1zJ-CUhBQGBb3s9392P19y32BVvMwhpnsW-hLbZR_JoL80paL9ToTHBwVZgyA802tp94U21/w640-h360/acusado%20del%20incendio%20de%20la%20victoria.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW_KQ2-luDFPd7UZ5FKBBd3H_tDhqOakAeDLGFAUN21VZBLkqfLVChF8D5gs7aepeJvj94RWR6YOd0OsfzhDlfA-IHOPo3CrUPcUyLb-d39a5Fr1zJ-CUhBQGBb3s9392P19y32BVvMwhpnsW-hLbZR_JoL80paL9ToTHBwVZgyA802tp94U21/s72-w640-c-h360/acusado%20del%20incendio%20de%20la%20victoria.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/juicio-por-el-incendio-de-la-victoria.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/juicio-por-el-incendio-de-la-victoria.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos