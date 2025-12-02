Grave denuncia por vaciamiento de la Caja Previsional: acusan a funcionarios, empresarios y al Tribunal de Cuentas

Una denuncia anónima, presentada bajo los términos de la Ley Nº 3, sacudió al ámbito político e institucional de Tierra del Fuego. Ciudadanos de la provincia elevaron un escrito dirigido al Gobernador, Vicegobernadora, Fiscalía de Estado y Ministerio Público Fiscal, así como también al Presidente de la Nación, autoridades del Senado y Diputados nacionales, alertando sobre un presunto vaciamiento de la Caja Previsional del Personal Policial y Penitenciario.

El documento acusa de manera directa a funcionarios provinciales, exautoridades de la Caja y al empresario Walter Heriberto Agra, representante de “Hard Rock Ushuaia S.A.”, por un posible perjuicio millonario al patrimonio público.





La maniobra denunciada





El caso central se basa en el Expediente N° 66/2016, que involucra el contrato de locación del edificio ubicado en avenida San Martín y 25 de Mayo, cedido por 20 años a la firma de Agra bajo un mecanismo de compensación de alquileres por obras de refacción.





Según los informes técnicos internos del Tribunal de Cuentas —que los denunciantes aseguran eran conocidos por los vocales Miguel Longhitano y Hugo Sebastián Pani— el valor de las obras reconocidas habría sido groseramente sobrevaluado:

Valor reconocido al empresario: u$s 3.273.326 Valor real estimado por el Área Técnica: u$s 517.738 Diferencia sin justificar: u$s 2.755.588

Maniobra que ya se ha denunciado y que se publicaron desde Crónicas fueguinas. (VER) El escrito además menciona que Agra aparece vinculado a otras operaciones con la Caja Previsional, como los fideicomisos “Altos de la Patagonia” y “Altos del Michi”, sugiriendo un patrón sistemático de drenaje de recursos.





Cuestionamientos al Tribunal de Cuentas





(VER) La denuncia remarca que el presunto fraude no habría sido posible sin la inacción del Tribunal de Cuentas, señalando un comportamiento deliberadamente dilatorio por parte de los vocales Longhitano y Pani, que no sería el primero y ya se viene denunciando.





Entre los puntos más graves mencionados:

Falta del informe obligatorio de “Seguridad y Rentabilidad” según la Ley 834. Grande discrepancia en la superficie alquilada: faltarían casi 500 m² respecto de lo declarado. Reconocimiento de sobreprecios en obras sin acciones concretas para iniciar un Juicio de Cuentas o un Juicio de Responsabilidad. Intimaciones repetidas durante años sin consecuencias, permitiendo que el contrato siga vigente a pesar de las irregularidades.

Los denunciantes aseguran que esta conducta “viola de manera flagrante” los artículos 163 y siguientes de la Constitución Provincial y la Ley Nº 50, al no proteger de forma efectiva el patrimonio público.





Pedido de juicio político y causa penal





El escrito solicita:

Instrucción de una causa penal por administración fraudulenta, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Inicio de juicio político a los vocales del Tribunal de Cuentas. Suspensión inmediata de los beneficios contractuales a la firma Hard Rock Ushuaia S.A. Unificación de causas relacionadas con otros fideicomisos vinculados al empresario. Prevención de prescripción ante la presunta demora deliberada en los órganos de control.

La denuncia incluye referencias a resoluciones del Tribunal de Cuentas, informes técnicos y documentos internos que, según los ciudadanos que impulsaron la presentación, acreditarían el conocimiento pleno de las irregularidades por parte de los funcionarios.





Mientras se aguarda una respuesta institucional, la presentación ya generó fuertes repercusiones políticas por la magnitud de las acusaciones y el nombre de los actores involucrados.