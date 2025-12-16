Gobernadores del PJ denuncian desfinanciamiento y reclaman un federalismo inclusivo

Gobernadores del Partido Justicialista se reunieron en la Casa de La Pampa y denunciaron un creciente desfinanciamiento de las provincias, al tiempo que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo”, en un documento conjunto que cuestiona de manera directa las políticas del Gobierno nacional y anticipa una agenda parlamentaria común para frenar lo que consideran un deterioro estructural del esquema federal argentino.

El encuentro contó con la participación de los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes consensuaron un posicionamiento político frente al rumbo económico y fiscal adoptado por la administración nacional.





En el texto difundido tras la reunión, los gobernadores remarcaron que el federalismo es uno de los pilares centrales del sistema de gobierno argentino, y advirtieron que su debilitamiento impacta de manera directa en el desarrollo equilibrado del país y en la igualdad de oportunidades entre las distintas regiones.

Provincias asfixiadas financieramente





Uno de los ejes centrales del documento es la denuncia por el retiro progresivo del Estado nacional en áreas clave. Según señalaron, las provincias se vieron obligadas a asumir casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, como salud, educación, seguridad y asistencia social, sin que se transfirieran los recursos necesarios para sostener esas responsabilidades.





En ese sentido, los gobernadores advirtieron que esta situación no solo tensiona las finanzas provinciales, sino que pone en riesgo la calidad y continuidad de servicios esenciales, afectando de manera directa a millones de ciudadanos en todo el país.





Obra pública paralizada y deudas acumuladas





El documento también apunta con dureza contra la paralización de la obra pública, a la que consideran un factor clave en el agravamiento de las desigualdades territoriales. Los mandatarios afirmaron que, bajo la actual gestión nacional, se profundizaron los incumplimientos financieros, se acumularon deudas con las provincias y se interrumpieron obras estratégicas que eran fundamentales para el desarrollo regional.





“La interrupción de la obra pública no solo afecta al empleo y a la producción, sino que condena a muchas provincias a un estancamiento estructural”, advirtieron, al tiempo que señalaron que esta política impacta con mayor fuerza en las economías del interior.





Caída histórica de la coparticipación





Otro dato relevante expuesto en el documento es la caída sostenida de la participación provincial en la distribución de recursos nacionales. Según detallaron, desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la porción que reciben las provincias se redujo del 58% al 42%, una merma que calificaron como “alarmante”.





Además, alertaron que nuevas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como la reforma laboral actualmente en debate, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal, al reducir ingresos o generar nuevas cargas sin compensación.