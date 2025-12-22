Fatal accidente en Ushuaia: murió un conductor tras chocar contra un colectivo estacionado

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un hombre este domingo por la noche en Ushuaia, cuando el automóvil que conducía colisionó violentamente contra la parte trasera de un colectivo de transporte de pasajeros que se encontraba estacionado y fuera de servicio.

El hecho se registró alrededor de las 21:40 horas, en la intersección de las calles Alem y Las Lajas, un sector de circulación habitual tanto vehicular como peatonal. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que un automóvil marca Chevrolet había impactado de lleno contra el colectivo, que permanecía detenido sobre la calzada.





Como consecuencia del violento choque, el conductor del rodado menor falleció en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida. La víctima fue identificada como Edgar Filipini.





De acuerdo a la información recabada en el lugar, el colectivo involucrado se encontraba fuera de servicio, y había pertenecido anteriormente a la Policía, siendo posteriormente dado de baja y rematado. Las circunstancias en las que el vehículo de gran porte se hallaba estacionado serán parte del análisis judicial.





En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención al Juzgado de turno, que ordenó la realización de las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro, incluyendo peritajes accidentológicos y la evaluación de las condiciones de visibilidad, señalización y ubicación del colectivo.





El hecho vuelve a poner en discusión la seguridad vial urbana, especialmente en relación con vehículos de gran porte estacionados en sectores transitados y durante horarios nocturnos.