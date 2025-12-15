Espeche denuncio a la Municipalidad de Ushuaia por Contaminación, falta de obra y ausencia de controles

1 0 15 diciembre 2025 2025-12-15T08:02:00-03:00 Editar esta nota

Espeche presentó cinco acciones judiciales por la contaminación del Río Olivia y el relleno sanitario de Ushuaia.

El concejal del MPF presentó demandas contra la DPOSS, la Secretaría de Ambiente y apuntó a la Municipalidad y a Agrotécnica Fueguina por contaminación, falta de obras y ausencia de controles.
El concejal Vladimir Espeche, representante del Movimiento Popular Fueguino (MPF), informó que presentó cinco acciones judiciales contra la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, en el marco de la grave problemática ambiental que afecta al Río Olivia y al relleno sanitario de Ushuaia.

Espeche advirtió que el Río Olivia constituye un recurso estratégico para la ciudad y que, ante el crecimiento urbano, podría convertirse en una futura fuente de agua potable. En ese contexto, consideró inadmisible que continúe siendo contaminado por derrames de efluentes cloacales, situación que atribuyó a la falta de obras, planificación y respuestas concretas por parte de la DPOSS.

En relación a esto, el edil adelantó que para la sesión del Concejo Deliberante prevista para el 18 de diciembre presentó un pedido específico para exigir medidas urgentes que permitan proteger el río y frenar el avance de la contaminación, que se mantiene desde hace años sin soluciones estructurales.

El concejal también confirmó la presentación de acciones judiciales vinculadas al relleno sanitario de Ushuaia, donde la voladura de residuos genera un impacto directo sobre el Río Olivia y el ambiente en general. Según explicó, esta situación responde a la falta de control por parte de la Municipalidad de Ushuaia y a las deficiencias en la operación del predio por parte de la empresa concesionaria Agrotécnica Fueguina.

Espeche sostuvo que se trata de problemas que podrían resolverse con medidas básicas y de bajo costo, como el refuerzo del cerco perimetral, la instalación de cartelería adecuada, un control efectivo del ingreso de personas y una limpieza periódica y sostenida del relleno sanitario, algo que actualmente no se realiza de manera eficiente.

En ese sentido, remarcó que la ausencia de planificación, obras y controles por parte de los organismos responsables termina trasladando el costo ambiental a los vecinos de Ushuaia, que conviven desde hace años con contaminación, malos olores y el deterioro de un recurso natural clave.

Finalmente, el concejal reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y judiciales hasta que se adopten soluciones definitivas, y subrayó que proteger el Río Olivia no es una opción, sino una obligación para resguardar el presente y el futuro de la ciudad.

  1. Anónimodiciembre 15, 2025

    Ferreyra, inutil de mierda, teléfono para vos y el drogón del intendente.

