Crisis sanitaria sin salida: la Clínica San Jorge advierte que sin pagos no habrá acuerdo con OSEF

La crisis estructural de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó un nuevo y grave capítulo. El titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, fue contundente al advertir que, sin pagos ni respuestas formales, resulta inviable retomar negociaciones con la obra social provincial, mientras el sistema de salud se encamina a un escenario de colapso.

“Si no me pagan, es difícil que reanudemos las negociaciones”, afirmó el médico, dejando en claro que la institución viene prestando servicios sin contrato vigente, sin avances en la firma de un nuevo convenio y sin novedades sobre la cancelación de la deuda acumulada.





Sin contrato, sin cobertura y con derivaciones al hospital público





Sánchez Posleman explicó que la situación se agravó en las últimas semanas:

“Seguimos sin contrato. Antes las emergencias y urgencias estaban cubiertas; hoy se decidió que todo lo que no sea de riesgo vital se derive al hospital”.





Actualmente, la Clínica San Jorge no atiende por guardia, salvo casos extremos en los que la vida del paciente esté en peligro y no pueda ser derivado al sistema público, que ya muestra serias limitaciones operativas.





Oncología: la única excepción, por responsabilidad médica





El titular de la clínica aclaró que los pacientes oncológicos continúan siendo atendidos, aunque bajo un esquema de extrema cautela y con información directa a cada paciente sobre la delicada situación.





“Eso lo resolvemos priorizando al paciente, porque es una obligación médica compleja y sensible. No se puede improvisar ni cometer errores”, sostuvo.





Silencio del Directorio y falta de voluntad política





Lejos de tratarse de un “corte de servicios”, Sánchez Posleman remarcó que el problema es la ausencia total de respuestas institucionales. “No hubo novedades del Directorio, ni del pago de deudas, ni del contrato nuevo, ni siquiera de una propuesta que hicimos para acompañar la emergencia de la obra social”, detalló.





Además, desmintió versiones que indicaban que OSEF buscaría no pagar meses adeudados, y atribuyó esos rumores a intentos de entorpecer una negociación que, en los hechos, está paralizada.





OSEF, cada vez más fundida y sin soluciones a la vista





El diagnóstico es lapidario: “La obra social sigue fundida, cada vez está peor y nadie toma cartas en el asunto”, afirmó, apuntando directamente contra dirigentes políticos y sindicales, a quienes acusó de minimizar una crisis histórica que impacta de lleno en miles de afiliados.

Riesgo de cierre de internación y ajuste interno





El escenario que se avecina es aún más preocupante. Sánchez Posleman adelantó que podrían cerrar un piso de internación y que no se cubrirán reemplazos durante el verano, como parte de una reestructuración forzada para intentar sostener las fuentes laborales. “Hay que bajar costos y ser eficientes para salvar la clínica y los puestos de trabajo”, explicó.





El impacto en el hospital público





El titular de la Clínica San Jorge advirtió que el Hospital Regional no está en condiciones de absorber la demanda que deja el sector privado, especialmente tras el incendio que afectó su infraestructura. “El hospital tiene problemas graves de camas y consultorios externos. Hay áreas saturadas como salud mental, pediatría y accidentes viales”, remarcó.





Una bomba de tiempo sanitaria





Mientras el verano atenúa momentáneamente la visibilidad del conflicto, el problema sigue latente. “Siempre tengo fe en que algo va a salir, pero la realidad es que no hay decisiones políticas”, concluyó Sánchez Posleman.





La crisis de OSEF ya no es un problema administrativo: es una amenaza concreta al acceso a la salud, sostenida por la inacción de quienes deberían resolverla.