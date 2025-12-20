¿Control para quién? Camioneta municipal circula con un espejo improvisado frente al hospital

Una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Ushuaia fue registrada circulando con un espejo retrovisor improvisado, en una escena que vuelve a poner en evidencia el doble estándar en los controles vehiculares. La fotografía fue tomada en calle Maipú, frente al Hospital Regional, una zona de alto tránsito y sensibilidad vial.

El detalle no pasó desapercibido: el espejo, visiblemente precario, dista mucho de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para cualquier vehículo particular. La pregunta a responder es: ¿ese rodado pasaría la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)? ¿Quien manejaba la camioneta?





Mientras a los vecinos se les exige cumplir estrictamente con cada ítem técnico para poder circular —bajo amenaza de multas, retención del vehículo o inhabilitación—, los móviles oficiales parecen moverse en una zona liberada, donde las normas se flexibilizan cuando se trata del propio Estado.





El hecho no es menor. Circular sin los espejos reglamentarios compromete la seguridad vial, más aún en inmediaciones de un hospital, donde circulan ambulancias, peatones, pacientes y personal de salud.





Una vez más, la postal deja al descubierto una gestión que exige, pero no predica con el ejemplo. Control estricto para el contribuyente, tolerancia total para los vehículos municipales.