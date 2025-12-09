Concejales de Ushuaia los más caros por habitante del país

Ushuaia vuelve al podio: cada concejal cuesta $907 millones y el gasto por habitante es el más alto del país, según un informe nacional.
Concejo Deliberante de Ushuaia entre los más costosos de Argentina. Con un gasto anual de $907 millones por edil y un promedio de $114.075 por habitante, los números exponen una estructura política que consume recursos millonarios mientras la ciudad acumula baches, falta de obras y servicios deteriorados.
Un reciente informe de la Fundación Libertad volvió a colocar al Concejo Deliberante de Ushuaia en el podio de los más caros del país. Según el estudio realizado sobre 76 ciudades argentinas, cada concejal de la capital fueguina implica un gasto anual de $907 millones, cifras que solo superan San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy.
Pero el dato más contundente es otro: Ushuaia encabeza el gasto legislativo por habitante con $114.075 por vecino, superando largamente a otras ciudades patagónicas que también figuran entre las más costosas, como Río Gallegos ($84.065) y Río Grande ($80.142).
Una Legislatura municipal millonaria y una ciudad en emergencia urbana
Mientras el Concejo absorbe casi mil millones por edil, la ciudad sigue mostrando una postal preocupante:
- Calles destruidas y baches crónicos
- Obras frenadas o directamente inexistentes
- Servicios públicos irregulares
- Falta de controles y ausencia de planificación urbana
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser que una de las ciudades con mayores recursos legislativos del país tenga al mismo tiempo uno de los servicios municipales más deteriorados?
El contraste nacional
El estudio señala que, en promedio, las legislaturas municipales del país absorben el 3,26% de los presupuestos municipales. Sin embargo:
- Posadas destina el 14,8%
- Formosa capital, el 13,7%
- San Juan y Eldorado, el 9% cada una
- San Salvador de Jujuy, 8,5% (equivalente a $12.113 millones)
- Ushuaia 7,48% - Equivalente a 907 millones por Edil.
Si bien el informe no detalla el porcentaje exacto de Ushuaia, la ciudad figura nuevamente en el top de gasto total, gasto por concejal y primera en gasto por habitante.
Esto dejó un interrogante abierto entre especialistas en administración pública: ¿Ushuaia está gastando como capital de país nórdico, pero con niveles de gestión urbana de un municipio abandonado?
El 85% del presupuesto se va en salarios
Otro dato clave del análisis nacional: el 85% de los presupuestos legislativos se usa para pagar sueldos, llegando en algunas ciudades al 99%.
Aunque Ushuaia no figura entre los casos extremos, su presupuesto supera ampliamente el promedio nacional, sin que se observen mejores resultados, controles más eficientes o una producción legislativa que justifique semejante gasto.
Declaraciones de concejales: Desde el bloque oficialista y opositor algunos ediles habrían señalado off the record que el informe “no contempla las particularidades de Ushuaia” y que el presupuesto responde al “crecimiento administrativo y a la demanda institucional”.
Otros concejales, consultados informalmente, habrían reconocido que “el número es alto” pero aseguraron que los gastos “están dentro de los parámetros históricos del Concejo”.
Comparación histórica
Si se miran los últimos años, el presupuesto del Concejo Deliberante:
- Ha aumentado sistemáticamente muy por encima de la inflación.
- Creció más rápido que el presupuesto de áreas críticas como Obras Públicas, Servicios Urbanos o Tránsito.
- No produjo incrementos equivalentes en transparencia, digitalización o participación ciudadana.
Un análisis de ejecutados anteriores sugiere que la estructura política se expandió mientras los indicadores urbanos empeoraron.
Impacto político local: Este informe llega en un momento de fuerte tensión política y podría tener repercusiones:
- Presiona al Ejecutivo municipal, que verá cuestionada la eficiencia del gasto.
- Incomoda al Concejo, que venía intentando mostrarse como un organismo moderno.
- Alimenta el malestar vecinal en un contexto de tarifas elevadas, inflación y servicios deficientes.
- Se instala en el debate público sobre el tamaño del Estado y la necesidad de reformas institucionales.
El dato de “cada concejal cuesta $907 millones” podría convertirse en una de las cifras más repetidas por la oposición y, sin dudas, por los vecinos que piden una ciudad más eficiente y menos burocrática.
