Concejales de Ushuaia los más caros por habitante del país

Concejo Deliberante de Ushuaia entre los más costosos de Argentina. Con un gasto anual de $907 millones por edil y un promedio de $114.075 por habitante

Un reciente informe de la Fundación Libertad volvió a colocar al Concejo Deliberante de Ushuaia en el podio de los más caros del país. Según el estudio realizado sobre 76 ciudades argentinas, cada concejal de la capital fueguina implica un gasto anual de $907 millones, cifras que solo superan San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy.





Pero el dato más contundente es otro: Ushuaia encabeza el gasto legislativo por habitante con $114.075 por vecino, superando largamente a otras ciudades patagónicas que también figuran entre las más costosas, como Río Gallegos ($84.065) y Río Grande ($80.142).