Choque entre dos camionetas en una esquina semaforizada de la Margen Sur

Un fuerte impacto entre dos camionetas en la intersección semaforizada de las calles Tolhuin y Wonska, en el sector de Margen Sur.

El choque involucró a una camioneta Hával roja, conducida por Lucas Choque, quien se desempeña como segundo jefe de la Comisaría Cuarta, y a una Hyundai Tucson negra, manejada por Agustín Aldea, de 50 años.





Según los primeros datos recogidos en el lugar, tras la colisión inicial la Hyundai perdió control y terminó impactando contra la fachada de un comercio ubicado en la misma esquina, generando daños visibles en la estructura del local.





A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, y ambos conductores resultaron ilesos.

Personal policial efectuó las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro, que dejó importantes daños materiales tanto en los vehículos como en el frente del comercio afectado.