Choque en 25 de Mayo y Magallanes: dos autos colisionaron y uno terminó contra un poste

0 0 11 diciembre 2025 2025-12-11T04:30:00-03:00 Editar esta nota

Choque en 25 de Mayo y Magallanes: dos autos colisionaron y uno terminó contra un poste. No hubo heridos.

Un Toyota Etios y un Renault Logan chocaron en una esquina céntrica de Ushuaia. Tras el impacto, el Etios se estrelló contra una columna de alumbrado. No hubo heridos.
Un Toyota Etios y un Renault Logan chocaron en una esquina céntrica de Ushuaia. Tras el impacto, el Etios se estrelló contra una columna de alumbrado. No hubo heridos.

Este jueves se registró un nuevo siniestro vial en pleno centro de la ciudad, en la transitada intersección de 25 de Mayo y Magallanes, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó contra un poste de alumbrado público.

El accidente involucró a un Toyota Etios y un Renault Logan. Según el informe policial, la fuerza acudió al lugar minutos después del impacto y constató que el choque provocó que el Etios perdiera el control, subiera a la vereda y se estrellara contra una columna de energía, generando importantes daños en la parte frontal del vehículo.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, y ambos rodados contaban con la documentación correspondiente al día.
El incidente dejó complicaciones momentáneas en la circulación, dada la ubicación céntrica del cruce y el flujo vehicular permanente en la zona.

