Chocaron un móvil policial en Margen Sur y escapaban en una moto robada

0 0 18 diciembre 2025 2025-12-18T19:39:00-03:00 Editar esta nota

Dos hombres chocaron un móvil policial en Margen Sur mientras huían en una moto robada. Fueron detenidos en calle Howiken al 400.

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución nocturna. El rodado había sido denunciado como robado horas antes.
Un grave episodio policial se registró en la Margen Sur de la ciudad, cuando dos individuos que circulaban en una motocicleta robada protagonizaron una persecución que terminó con la colisión contra un móvil policial y su posterior detención.

Según se informó oficialmente, durante la jornada del miércoles se había denunciado el robo de una motocicleta marca Brava, modelo Nevada 110, de color negro y rojo. En horas de la madrugada de este jueves, personal policial que realizaba tareas de prevención observó un rodado de similares características, ocupado por dos personas.

Al intentar identificarlos, los ocupantes se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por calles del sector. En su huida, los sujetos impactaron contra un móvil policial, poniendo en riesgo tanto a los efectivos como a terceros.

Finalmente, el operativo concluyó en calle Howiken al 400, donde ambos individuos fueron interceptados y reducidos por el personal policial.
Detenidos y moto recuperada Los aprehendidos fueron identificados como Gastón Maximiliano Díaz (33) y Jonatan David Palacios (26), quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Tras las actuaciones correspondientes, se constató que la motocicleta en la que circulaban era la misma que había sido denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada para ser restituida a su propietario.

El hecho vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de las persecuciones protagonizadas por delincuentes en vehículos robados, que no dudan en embestir móviles oficiales con tal de evitar su detención, exponiendo a toda la comunidad.

La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades penales por robo, resistencia a la autoridad y daños, entre otros posibles delitos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2433,Interes General,3282,Internacionales,159,Locales,4079,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11506,Sociedad,5127,Tecno,81,Tendencias,167,Titulares,14942,Ultimas Noticias,13331,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Chocaron un móvil policial en Margen Sur y escapaban en una moto robada
Chocaron un móvil policial en Margen Sur y escapaban en una moto robada
Dos hombres chocaron un móvil policial en Margen Sur mientras huían en una moto robada. Fueron detenidos en calle Howiken al 400.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKQzqZxycoJWpykWoXdvhy_4712pnGjvnTEhhL8lzxBdIwFq5wTDwRHxMx5KxJj87GxbJaeB3ot486n_b401dcxcJglV43mjMVCWvYig0vcjdftRSFVLUCz1Uyg1xqcPZ9ZaQYq__o5qXp0mzQXbV1ArYHWkydu-4Dztz-nqUYRfPuUnBf4apI/w640-h384/detenidos%20con%20moto%20robada%20en%20rio%20grande%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKQzqZxycoJWpykWoXdvhy_4712pnGjvnTEhhL8lzxBdIwFq5wTDwRHxMx5KxJj87GxbJaeB3ot486n_b401dcxcJglV43mjMVCWvYig0vcjdftRSFVLUCz1Uyg1xqcPZ9ZaQYq__o5qXp0mzQXbV1ArYHWkydu-4Dztz-nqUYRfPuUnBf4apI/s72-w640-c-h384/detenidos%20con%20moto%20robada%20en%20rio%20grande%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/chocaron-un-movil-policial-en-margen.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/chocaron-un-movil-policial-en-margen.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos