Chocaron un móvil policial en Margen Sur y escapaban en una moto robada

Un grave episodio policial se registró en la Margen Sur de la ciudad, cuando dos individuos que circulaban en una motocicleta robada protagonizaron una persecución que terminó con la colisión contra un móvil policial y su posterior detención.

Según se informó oficialmente, durante la jornada del miércoles se había denunciado el robo de una motocicleta marca Brava, modelo Nevada 110, de color negro y rojo. En horas de la madrugada de este jueves, personal policial que realizaba tareas de prevención observó un rodado de similares características, ocupado por dos personas.





Al intentar identificarlos, los ocupantes se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por calles del sector. En su huida, los sujetos impactaron contra un móvil policial, poniendo en riesgo tanto a los efectivos como a terceros.





Finalmente, el operativo concluyó en calle Howiken al 400, donde ambos individuos fueron interceptados y reducidos por el personal policial.

Detenidos y moto recuperada Los aprehendidos fueron identificados como Gastón Maximiliano Díaz (33) y Jonatan David Palacios (26), quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia.





Tras las actuaciones correspondientes, se constató que la motocicleta en la que circulaban era la misma que había sido denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada para ser restituida a su propietario.



