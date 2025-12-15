AREF bajo sospecha: contrataciones directas millonarias, pauta oficial sin control y un sistema informático de $1.383 millones

La Agencia de Recaudación Fueguina quedó en el centro de la polémica tras revelarse una cadena de contrataciones directas, gastos publicitarios millonarios y anticipos financieros sin intervención visible del Tribunal de Cuentas. Las resoluciones llevan la firma de la conducción política del organismo, bajo la órbita del Ejecutivo provincial.

Un análisis exhaustivo de las Resoluciones Generales N° 825/25 a 888/25 de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), publicadas en el Boletín Oficial N° 5975, expone una gestión marcada por la discrecionalidad, el uso sistemático de contrataciones directas y una administración de fondos públicos que carece de controles externos explícitos, pese a los montos comprometidos.





El organismo, dependiente del Poder Ejecutivo provincial que encabeza el gobernador Gustavo Melella , avanzó durante noviembre de 2025 con decenas de compras directas por adjudicación simple , mecanismo que, si bien es legal, se volvió regla y no excepción. La consecuencia directa es la eliminación de la competencia real entre proveedores y la imposibilidad de verificar si el Estado paga precios de mercado o valores inflados.





El caso más grave es la Compra Directa N° 02/25 , mediante la cual la AREF adjudicó $1.383.440.000 a la empresa Tecnología y Desarrollo Informático S.R.L. para el desarrollo del sistema SINATRA, una herramienta clave para la administración tributaria. El contrato no solo fue otorgado sin licitación pública, sino que además incluyó un anticipo financiero de $207.516.000 , comprometiendo fondos provinciales sin que en la resolución figure la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas.





A la par de esta apuesta tecnológica de alto riesgo, la AREF desplegó una agresiva política de pauta publicitaria institucional, destinando en un solo mes más de $43 millones a medios y portales digitales. Contratos por banners web de hasta $7,2 millones anuales por portal, y una adjudicación concentrada de $11,1 millones a Radio Fuego S.R.L., refuerzan la percepción de una estrategia orientada más a la imagen que a la eficiencia recaudatoria.





El gasto no termina allí. Las resoluciones también validan:

$16,5 millones mensuales en alquiler de oficinas. $7,3 millones en cortinas para una dependencia. $4 millones en heladeras y microondas adquiridos por compra directa.

Todo este esquema de erogaciones fue avalado casi exclusivamente por la Auditoría Interna del organismo, que en todos los casos “no formuló observaciones”. Sin embargo, no aparece mencionada la intervención previa del Tribunal de Cuentas en ninguno de los actos administrativos vinculados a contrataciones millonarias, una ausencia que debilita seriamente la transparencia del proceso.





En términos políticos, la responsabilidad no se agota en el plano técnico. Las resoluciones llevan la firma de las autoridades de la AREF, pero responden a una línea de gestión definida por el Ejecutivo provincial, que impulsa una administración ágil, aunque con escaso control externo y alto margen de discrecionalidad.





Lejos de despejar dudas, la documentación oficial deja abierto un interrogante central: ¿Quién controla realmente cómo y en qué se gasta el dinero de los fueguinos?