Allanamientos por la usurpación de tierras municipales en Ushuaia: avanza la investigación contra presuntos instigadores

La Justicia allanó los domicilios de tres personas acusadas de organizar el intento de usurpación de tierras fiscales ocurrido en octubre. Secuestraron celulares y dispositivos electrónicos. El Municipio, querellante en la causa, insiste en que hubo instigadores que “se aprovecharon de la necesidad de familias”.

La causa judicial por el intento de usurpación de tierras municipales registrado en octubre en Ushuaia sumó un nuevo capítulo este martes, cuando se concretaron allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los presuntos organizadores de la ocupación ilegal.





Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y se llevaron adelante en las viviendas de Mirta Beatriz Castillo, Diego Adolfo Cerrotti y Griselda Beatriz Romero, señalados como posibles instigadores de la toma de suelo fiscal que terminó siendo desactivada durante la noche por equipos municipales y personal policial.





Durante los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos que podrían aportar información clave sobre la planificación de la usurpación. También se realizaron requisas personales, con el objetivo de reunir evidencias para reconstruir el rol de cada uno de los involucrados.





El Municipio insiste: hubo instigadores que manipularon la necesidad de familias





Desde el inicio de la investigación, la Municipalidad de Ushuaia se presentó como querellante, buscando darle impulso al expediente y robustecer las pruebas que permitan identificar responsabilidades.





El secretario de Gobierno, César Molina, valoró los allanamientos y apuntó directamente contra quienes habrían organizado la ocupación: “El Municipio impulsó esta investigación desde el primer momento, y vamos a acompañar cada instancia para llegar al fondo de lo ocurrido. Es fundamental determinar quiénes organizaron y alentaron estas acciones, que no sólo son ilegales sino que además se aprovechan de la necesidad genuina de muchas familias”.





Molina remarcó además que el Municipio cuenta con procesos claros y transparentes para el acceso al suelo urbano, y advirtió que no permitirán que se avance sobre tierras fiscales mediante métodos ilegales que tensen aún más la convivencia en la ciudad.