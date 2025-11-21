(Vídeo) Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis

Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis en Ushuaia. Bomberos y Policía controlaron la situación sin heridos.
En horas de la noche de este jueves, personal policial, en primer lugar, y luego intervino bomberos, ante un principio de incendio registrado en un vehículo que se encontraba detenido sobre la intersección de Hipólito Yrigoyen y San Luis.
El conductor advirtió la presencia de humo y dio aviso de inmediato a las autoridades. Bomberos y Policía trabajaron en el lugar para controlar la situación y descartar riesgos para otros vehículos y transeúntes.
Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas. De acuerdo con las primeras apreciaciones, el foco ígneo habría sido provocado por un desperfecto mecánico. Las autoridades registraron el hecho y continúan las actuaciones de rigor.
COMENTARIOS