(Vídeo) Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis

0 0 21 noviembre 2025 2025-11-21T07:04:00-03:00 Editar esta nota

Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis en Ushuaia. Bomberos y Policía controlaron la situación sin heridos.

Un automóvil sufrió un principio de incendio en la intersección de Hipólito Yrigoyen y San Luis. La rápida intervención policial y bomberil evitó que el foco ígneo avanzara.
En horas de la noche de este jueves, personal policial, en primer lugar, y luego intervino bomberos, ante un principio de incendio registrado en un vehículo que se encontraba detenido sobre la intersección de Hipólito Yrigoyen y San Luis.

El conductor advirtió la presencia de humo y dio aviso de inmediato a las autoridades. Bomberos y Policía trabajaron en el lugar para controlar la situación y descartar riesgos para otros vehículos y transeúntes.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas. De acuerdo con las primeras apreciaciones, el foco ígneo habría sido provocado por un desperfecto mecánico. Las autoridades registraron el hecho y continúan las actuaciones de rigor.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,89,Interes,2412,Interes General,3257,Internacionales,157,Locales,3957,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11466,Sociedad,5081,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14803,Ultimas Noticias,13192,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis
(Vídeo) Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis
Principio de incendio en un vehículo en Hipólito Yrigoyen y San Luis en Ushuaia. Bomberos y Policía controlaron la situación sin heridos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDahkUthVWaZrpHp3ATFNvEdZ8CFU4dXXHPOUZHXAa7sn3YzPxIH4rxGrdwI83hdGgvxaQKlVHGBYidbvf4CV-4thqOjAS6GCucTd5ChVdOaRytcJq5_8VPtY9EBO_H9vnUhR7TytlW1cYX432lMS6NBoIRV55JZA52309ok5SoGv2N-LcVmPF/w640-h384/auto%20prendido%20fuego%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDahkUthVWaZrpHp3ATFNvEdZ8CFU4dXXHPOUZHXAa7sn3YzPxIH4rxGrdwI83hdGgvxaQKlVHGBYidbvf4CV-4thqOjAS6GCucTd5ChVdOaRytcJq5_8VPtY9EBO_H9vnUhR7TytlW1cYX432lMS6NBoIRV55JZA52309ok5SoGv2N-LcVmPF/s72-w640-c-h384/auto%20prendido%20fuego%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-principio-de-incendio-en-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/video-principio-de-incendio-en-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos