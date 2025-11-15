(Vídeo) Perro muerto en 3 Banderas: otra víctima del descontrol de jaurias

Perro muerto en 3 Banderas tras ataque de una jauría. Vecinos denuncian descontrol, ausencia municipal y piden medidas urgentes.

La jauría que mató a un perro en 3 Banderas no tomó por sorpresa a nadie: los vecinos llevan meses advirtiendo que esto iba a pasar. Lo único que no aparece —ni antes ni ahora— es el Municipio. Zoonosis sigue sin controlar, sin multar y sin dar una mínima respuesta. Y la tragedia, que esta vez fue animal, mañana puede ser humana.
La jauría que mató a un perro en 3 Banderas no tomó por sorpresa a nadie: los vecinos llevan meses advirtiendo que esto iba a pasar. Lo único que no aparece —ni antes ni ahora— es el Municipio. Zoonosis sigue sin controlar, sin multar y sin dar una mínima respuesta. Y la tragedia, que esta vez fue animal, mañana puede ser humana.

Una muerte anunciada en un barrio que vive sin ley

Vecinos del barrio 3 Banderas denunciaron un episodio que ya no puede considerarse aislado: una jauría de perros sueltos atacó brutalmente y mató al perro de un vecino, un hombre reconocido en la zona por el cuidado y responsabilidad con su mascota.

Según relataron testigos, el dueño había entrado apenas unos segundos a su vivienda cuando escuchó los gritos desesperados. Al salir, encontró a su perro agonizando. A pesar de llevarlo de inmediato a una veterinaria, no logró sobrevivir.
La sensación general es una sola: esto ya lo habían advertido.

Los vecinos aseguran que la situación viene escalando hace tiempo. En las últimas semanas circularon videos donde se ve claramente a las mismas jaurías atacando a otros animales. Las advertencias son reiteradas: “No sabemos cómo no pasó algo peor todavía”, dicen.

La comunidad exige medidas urgentes antes de que el próximo ataque no termine con un animal herido o muerto, sino con un vecino.
El Municipio tendrá que decidir si interviene… o si sigue mirando para otro lado hasta que ocurra una tragedia mayor.

