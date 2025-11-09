(Vídeo) Marcha del Orgullo en Río Grande: amor, resistencia y unidad frente al odio y la violencia

Con la consigna “Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”, se realizó este sábado 8 de noviembre la Marcha del Orgullo en Río Grande. La movilización reunió a organizaciones, colectivos y vecinos que reivindicaron la diversidad, el respeto y la igualdad.

Este sábado, las calles de la ciudad se llenaron de color, música y banderas para celebrar una nueva Marcha del Orgullo LGBTIQ+, bajo el lema “Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad”.

La jornada fue un llamado a la visibilidad, al amor y a la defensa de los derechos conquistados, en un contexto social donde persisten los discursos de odio y la discriminación.





“No nos callamos. No retrocedemos. Volvemos a las calles con amor, fuerza y orgullo”, expresaron desde la organización, destacando la participación de familias, jóvenes, organizaciones sociales y militantes por la diversidad.





Durante la marcha se recordaron a las víctimas de crímenes de odio y se exigió mayor compromiso del Estado en políticas públicas de inclusión y acompañamiento a las disidencias.





La movilización en Río Grande abrió el calendario fueguino del orgullo, ya que el próximo sábado 15 de noviembre la Marcha del Orgullo tendrá su réplica en la ciudad de Ushuaia, donde se espera una gran convocatoria.





“Marchamos por quienes ya no están, por quienes seguimos resistiendo y por todes les que vendrán”, fue una de las frases que más se repitió durante el recorrido, que finalizó en un ambiente de celebración, música y reivindicación de derechos.



