(Vídeo) Choque entre dos vehículos en Isla Soledad y Almirante Irizar: no hubo lesionados

Un accidente de tránsito se produjo este martes en la intersección de las calles Isla Soledad y Almirante Irizar, en el Barrio Malvinas de Ushuaia, donde dos vehículos protagonizaron un choque que, por fortuna, no dejó lesionados graves.

Según indicaron testigos, la colisión se habría originado cuando uno de los automóviles no respetó la prioridad de paso, una maniobra que terminó provocando el impacto en una esquina donde suelen registrarse incidentes viales por la escasa visibilidad y el tránsito constante.





Tras el aviso al 101, efectivos policiales y personal de emergencia se hicieron presentes en el lugar para asistir a los involucrados, verificar su estado de salud y realizar las primeras actuaciones.





Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas exactas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades. Además, se recomendó a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.



