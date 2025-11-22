Uber desmintió la llegada del “Bondi Uber” a la Argentina tras un fuerte rumor en redes

La empresa negó de manera categórica que vaya a implementar Uber Shuttle en el país, un servicio que funciona en otros mercados y que generó expectativas tras una ola de desinformación en redes sociales. No hay planes de lanzar vehículos de alta capacidad en Argentina.

Uber negó la supuesta llegada del “Bondi Uber” a la Argentina





Durante la semana, se viralizó en redes sociales y en varios portales un mensaje que aseguraba la inminente llegada de un nuevo servicio llamado Uber Shuttle, apodado por los usuarios como “Bondi Uber”, que supuestamente comenzaría a funcionar en diciembre. La publicación prometía tarifas de $500, unidades para 49 pasajeros, salidas cada 15 minutos y reservas desde la aplicación, siguiendo el modelo que opera en Brasil.





La difusión masiva alimentó la idea de un lanzamiento inminente, pese a que no existía ningún anuncio oficial por parte de la compañía.





Ante la creciente confusión, Uber salió a desmentir la versión con un comunicado contundente: “Desde Uber, no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina”.





Con esa aclaración, la empresa derribó todas las especulaciones sobre la supuesta implementación de combis o minibuses dentro de su plataforma en el país.