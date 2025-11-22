Uber desmintió la llegada del “Bondi Uber” a la Argentina tras un fuerte rumor en redes

Uber desmintió la llegada del “Bondi Uber” a Argentina y aclaró que Uber Shuttle no se evaluará en el país, pese al rumor viral en redes.

La empresa negó de manera categórica que vaya a implementar Uber Shuttle en el país, un servicio que funciona en otros mercados y que generó expectativas tras una ola de desinformación en redes sociales. No hay planes de lanzar vehículos de alta capacidad en Argentina.
La empresa negó de manera categórica que vaya a implementar Uber Shuttle en el país, un servicio que funciona en otros mercados y que generó expectativas tras una ola de desinformación en redes sociales. No hay planes de lanzar vehículos de alta capacidad en Argentina.

Uber negó la supuesta llegada del “Bondi Uber” a la Argentina

Durante la semana, se viralizó en redes sociales y en varios portales un mensaje que aseguraba la inminente llegada de un nuevo servicio llamado Uber Shuttle, apodado por los usuarios como “Bondi Uber”, que supuestamente comenzaría a funcionar en diciembre. La publicación prometía tarifas de $500, unidades para 49 pasajeros, salidas cada 15 minutos y reservas desde la aplicación, siguiendo el modelo que opera en Brasil.

La difusión masiva alimentó la idea de un lanzamiento inminente, pese a que no existía ningún anuncio oficial por parte de la compañía.

Ante la creciente confusión, Uber salió a desmentir la versión con un comunicado contundente: “Desde Uber, no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina”.

Con esa aclaración, la empresa derribó todas las especulaciones sobre la supuesta implementación de combis o minibuses dentro de su plataforma en el país.

Cómo se originó el rumor

La desinformación se apoyó en un hecho real: Uber Shuttle existe y opera en países como México, Brasil, India, Egipto y Estados Unidos, donde brinda un sistema híbrido entre transporte público y privado, con reservas anticipadas, recorridos fijos y tarifas económicas.

Sin embargo, a partir de esa base, se inventaron detalles inexistentes para Argentina:
  1. Tarifas locales
  2. Supuestas rutas
  3. Cantidad de pasajeros
  4. Fecha de lanzamiento
  5. Modalidad de operación
La cadena viral en redes sociales multiplicó la confusión y muchos usuarios dieron por hecho el desembarco del servicio, pese a la falta de información oficial.
Qué es realmente Uber Shuttle

Uber Shuttle es un sistema de micros chárter gestionados desde la plataforma, con capacidad para 49 pasajeros, salidas cada 15 minutos y una tarifa fija. El servicio incluye:
  1. Reserva anticipada de franjas horarias
  2. Seguimiento del vehículo en tiempo real
  3. Presentación de un código QR
  4. Pago directo por la app
  5. Unidades de mayor capacidad a menor costo
A pesar de su funcionamiento en otros países, Uber reiteró que el servicio no está en evaluación para la Argentina, y que toda la información viralizada “fue incorrecta”.

