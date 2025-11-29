Turismo científico en Ushuaia: el CADIC y National Geographic impulsan charlas sobre pueblos originarios

El CADIC y National Geographic impulsan charlas de turismo científico en Ushuaia sobre la historia y arqueología de los pueblos originarios.
El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – CONICET), a través de su Grupo de Arqueología y Paleoecología de Costas, lleva adelante un proyecto de turismo científico en Ushuaia, orientado a visitantes internacionales que desean comprender la historia y la cultura de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.
Este equipo de investigación estudia desde hace 50 años la relación entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y los ecosistemas marinos del canal Beagle (Onashaga) y la isla de los Estados, una trayectoria que motivó su convocatoria por parte de G Adventures, en convenio con National Geographic.
La investigadora del CONICET Ana Butto, especialista en registro etnográfico fueguino y una de las responsables del vínculo con la empresa turística, señaló que esta alianza permitió reunir y organizar el trabajo de múltiples especialistas, creando una narrativa accesible para un público que generalmente se acerca por primera vez a la temática indígena de Sudamérica.
Charlas científicas para turistas internacionales
El CADIC diseñó un dispositivo de divulgación científica que incluye una serie de charlas dictadas en inglés por arqueólogas del instituto, dirigidas a turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá, India, Reino Unido y otros países.
Estas visitas —que se realizan durante un semestre al año— permiten que alrededor de 500 turistas por temporada conozcan de primera mano los avances científicos sobre arqueología, historia y actualidad de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.
Las charlas ofrecen información precisa y actualizada, integrando la voz de las comunidades indígenas y promoviendo una mirada compleja y fundamentada sobre su presencia histórica y contemporánea.
Un antecedente clave: puesta en valor del patrimonio arqueológico
El equipo también desarrolló años atrás el proyecto “Puesta en valor del patrimonio arqueológico del Parque Nacional Tierra del Fuego”, que incluyó cartelería, ilustraciones y cuadernillos educativos disponibles en español, inglés y portugués.
Este trabajo contó con la participación de integrantes de la Comunidad Indígena Yagán Paiakoala, quienes aportaron su perspectiva y elaboraron ilustraciones basadas en escenas de la vida cotidiana ancestral.
La investigadora del CONICET Angélica Tivoli, responsable del proyecto, destacó que el material continúa teniendo gran impacto gracias a su carácter gratuito, su disponibilidad digital y su alcance internacional, considerando que el Parque Nacional recibe miles de visitantes por año.
