Turismo científico en Ushuaia: el CADIC y National Geographic impulsan charlas sobre pueblos originarios

El Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – CONICET), a través de su Grupo de Arqueología y Paleoecología de Costas, lleva adelante un proyecto de turismo científico en Ushuaia, orientado a visitantes internacionales que desean comprender la historia y la cultura de los pueblos originarios de Tierra del Fuego.

Este equipo de investigación estudia desde hace 50 años la relación entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y los ecosistemas marinos del canal Beagle (Onashaga) y la isla de los Estados, una trayectoria que motivó su convocatoria por parte de G Adventures, en convenio con National Geographic.





La investigadora del CONICET Ana Butto, especialista en registro etnográfico fueguino y una de las responsables del vínculo con la empresa turística, señaló que esta alianza permitió reunir y organizar el trabajo de múltiples especialistas, creando una narrativa accesible para un público que generalmente se acerca por primera vez a la temática indígena de Sudamérica.



