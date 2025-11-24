Sexto aumento del mes: volvió a subir el precio del combustible en YPF

Las estaciones de servicio de YPF registraron este viernes 21 de noviembre un nuevo aumento en los precios del combustible, lo que marca el sexto incremento en apenas un mes. La suba vuelve a presionar el bolsillo de los automovilistas y profundiza el encarecimiento sostenido del transporte en la provincia.

En lo que va de noviembre, los valores por litro aumentaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: + $75 por litro

Infinia Nafta: + $60 por litro

Diésel: + $88 por litro

Infinia Diésel: + $65 por litro

Este nuevo ajuste se suma a la secuencia de incrementos semanales que mantiene el sector, en un contexto nacional marcado por la escalada de costos, la volatilidad económica y las actualizaciones impositivas que se trasladan directamente al surtidor.





El aumento vuelve a generar preocupación entre los usuarios, taxistas, transportistas y comerciantes, quienes advierten que la suba reiterada del combustible impactará en cadena sobre precios y servicios esenciales.