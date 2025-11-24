Sexto aumento del mes: volvió a subir el precio del combustible en YPF

YPF aplicó un nuevo incremento de combustibles: sexto aumento en un mes. Subieron todas las naftas y diésel, con fuertes impactos en el bolsillo.
Las estaciones de servicio de YPF registraron este viernes 21 de noviembre un nuevo aumento en los precios del combustible, lo que marca el sexto incremento en apenas un mes. La suba vuelve a presionar el bolsillo de los automovilistas y profundiza el encarecimiento sostenido del transporte en la provincia.
En lo que va de noviembre, los valores por litro aumentaron de la siguiente manera:
- Nafta Súper: + $75 por litro
- Infinia Nafta: + $60 por litro
- Diésel: + $88 por litro
- Infinia Diésel: + $65 por litro
Este nuevo ajuste se suma a la secuencia de incrementos semanales que mantiene el sector, en un contexto nacional marcado por la escalada de costos, la volatilidad económica y las actualizaciones impositivas que se trasladan directamente al surtidor.
El aumento vuelve a generar preocupación entre los usuarios, taxistas, transportistas y comerciantes, quienes advierten que la suba reiterada del combustible impactará en cadena sobre precios y servicios esenciales.
Informen bien... va a seguir aumentando hasta que el.lotro valga 1,10 dolares precio internacionalResponderBorrar
ah pero los libertarios te dicen que esta barata ... jajajjaa .. pareciera que la traen de la luna y sin embargo es de argentina, dejense de joder, con energia barata se produce mas barato ...ResponderBorrar
Libertarios hijo de mil puta, y les mintieron ahora vienen por el trabajador, háganse cargo libertarios hijos de putaResponderBorrar
es lo que votaron los inteligentesResponderBorrar
Viva la libertad boludos y no veo que la inflación baje sigue en aumentoResponderBorrar
Viva la libertad boludos festejen el dia de la soberania nacional ,soberanos las pelotas el fmi con sus politicas de mierda nos tiene agarrados de los huevos, milei esta entregando todo como hizo menemResponderBorrar
Vamossss ahí lo tienen a los pedazos de paje....... que votaron a milei, ya ni deben salir a dar vueltas xq no les alcanza, y se viene lo próximo a cargarse de hambre pero bien merecido lo tienen IGNORANTES CROTOS MUERTOS DE HAMBRE, q se creyeron clase alta o media jajajajajaa miren como viven primero CROTOSSSSSSResponderBorrar