Robó un espejo retrovisor en pleno barrio San Vicente: quedó grabado en video

Robó el espejo retrovisor de un auto en Ushuaia: el hecho quedó filmado por las cámaras del kiosco El Samvi del barrio San Vicente.
Un nuevo hecho de vandalismo e inseguridad se registró en el barrio San Vicente de Paul, donde una persona fue captada por las cámaras de seguridad robando el espejo retrovisor de un vehículo estacionado. El hecho ocurrió el día jueves alrededor de las 19:50 horas, frente al kiosco El Samvi, ubicado sobre la calle Facundo Quiroga al 2500.
Según denunció la familia damnificada, una camioneta Ford Ecosport negra estacionó frente al local y, tras descender, un individuo caminó unos metros y al regresar sustrajo el espejo retrovisor de un Volkswagen Gol que pertenecía a una vecina del sector.
El robo fue claramente registrado por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa el momento exacto en el que el sujeto arranca el espejo del vehículo y se retira del lugar.
De acuerdo con la denuncia policial radicada posteriormente, la patente de la Ecosport ya fue identificada, y el video fue entregado como prueba para la investigación.
Vecinos de la zona expresaron su malestar por la creciente cantidad de robos menores que se registran en distintos puntos de Ushuaia, mientras reclaman mayor presencia policial y patrullajes preventivos.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Son los kukas que le quietaron el plan.ResponderBorrar
y debe ser don cheque perez, que ya no sabe que hacer, ahora se va a su casa en un año mas.ResponderBorrar
pobre pelotudo, quien le hiso creer que era buen politico?????
que mierda hacen los intendentes, que esta lleno de perros las ciudades?????ResponderBorrar
ya no se puede ni andar. perros por todos lados, perros , afuera de la ciudad, perros, por toda la provinica!!!
HAGAN ALGO, INUTILES DE MIERDAS!!!
KICHNERISMO, EN SU MAXIMA EXPRESION.-ResponderBorrar
la droga esta haciendo destrosos, en toda la ARGENTINA. los politicos, en lugar de luchar contra el narcotrafico, hacen al revez, apoyan a los narcos. asi nos va!ResponderBorrar
Típico kirchnerista en vez de buscar trabajo sale a robar igual que graboisResponderBorrar
Ademas de chorros hay psiquiatricos como Natalia Perez Marangoni que son una amenaza para la sociedadResponderBorrar
Hdp hay que encontrarlo y darle una buena cagada ya se ve bien quien es el que lo conozca que de nombréResponderBorrar
Aunque se oculte se nota su espíritu criptopeluca.ResponderBorrar
Son caras las ford ecosport es raro que salga a robarResponderBorrar
debe ser dalila nora, la que se robo este espejo...va digo, si le roba a los clientes, le saca clientela a sus colegas, le saca las mujeres a los conicidos, se se volteo medio UCR, Provincial....seguramente esta lesbiana, que queria der diputada por solo echo de ser lesbiana!!! jajajajajajajajaResponderBorrar
firma: don onofre, el de la marmoleria.