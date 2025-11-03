Robó un espejo retrovisor en pleno barrio San Vicente: quedó grabado en video

Robó el espejo retrovisor de un auto en Ushuaia: el hecho quedó filmado por las cámaras del kiosco El Samvi del barrio San Vicente.

Un nuevo hecho de vandalismo e inseguridad se registró en el barrio San Vicente de Paul, donde una persona fue captada por las cámaras de seguridad robando el espejo retrovisor de un vehículo estacionado. El hecho ocurrió el día jueves alrededor de las 19:50 horas, frente al kiosco El Samvi, ubicado sobre la calle Facundo Quiroga al 2500.

Según denunció la familia damnificada, una camioneta Ford Ecosport negra estacionó frente al local y, tras descender, un individuo caminó unos metros y al regresar sustrajo el espejo retrovisor de un Volkswagen Gol que pertenecía a una vecina del sector.

El robo fue claramente registrado por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa el momento exacto en el que el sujeto arranca el espejo del vehículo y se retira del lugar.

De acuerdo con la denuncia policial radicada posteriormente, la patente de la Ecosport ya fue identificada, y el video fue entregado como prueba para la investigación.

Vecinos de la zona expresaron su malestar por la creciente cantidad de robos menores que se registran en distintos puntos de Ushuaia, mientras reclaman mayor presencia policial y patrullajes preventivos.



