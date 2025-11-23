Regueiro fue reelecta en APOC y denunció “persecución, impunidad y aprietes” en el Tribunal de Cuentas

La secretaria general de la seccional Tierra del Fuego de la Asociación del Personal de los Órganos de Control (APOC), Valeria Regueiro, fue ratificada en su cargo y no dudó en denunciar nuevamente graves situaciones de persecución y arbitrariedad dentro del Tribunal de Cuentas provincial.

Regueiro sostuvo que su reelección —que se extenderá hasta diciembre de 2029— representa “una decisión contundente de los afiliados”, tras años de conflicto con los vocales del organismo. “Puse a disposición mi cargo, pero la mayoría decidió que debía seguir conduciendo esta lucha. Me volvieron a elegir para continuar al frente del gremio”, afirmó.





Denuncias directas: “Tienen un grado de impunidad tan alto que creen poder meterse en cualquier lugar” La dirigente apuntó especialmente contra los vocales Miguel Longhitano y Jorge Pani, quienes —según denunció— impulsaron la impugnación de las elecciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo provincial.





“Actuaron con maniobras políticas de apriete. El Ministerio les dio lugar a una impugnación totalmente ilegal. Cualquier empleador quisiera meterse en la vida interna de un sindicato, pero la ley es clarísima: no tienen competencia”, remarcó.





Luego del reclamo de la conducción nacional de APOC, encabezada por Hugo Quintana, el Ministerio de Trabajo provincial se retiró del proceso y derivó el expediente a Nación, informó Regueiro.





“El clima interno no cambió: sigue habiendo miedo, tristeza y persecución”





La gremialista aseguró que las condiciones laborales en el Tribunal de Cuentas permanecen intactas: “Todo sigue igual. Pasaron dos años y nadie hizo nada. El clima es el mismo: trabajadores apretados, tristeza y arbitrariedad”.





Paritarias congeladas: “Salarios de sobrevivientes”





Respecto a la situación salarial del Tribunal de Cuentas, criticó la falta de actualizaciones: “No tenemos paritarias hace más de un año. Ellos tienen sueldos exorbitantes y la gente que labura cuenta monedas”.





Aseguró que muchos profesionales abandonan el organismo “porque es imposible trabajar bajo presión y persecución”. “No tenemos instituciones en serio, y eso es tristísimo”





Regueiro cerró con un mensaje contundente: “La faz dictatorial no cambió, se profundizó. Falta autocrítica. No tenemos instituciones sólidas, no hay independencia ni justicia”.





Finalmente agradeció el respaldo de los afiliados y confirmó que el nuevo mandato comenzará el 13 de diciembre, una vez comunicada la notificación formal de la Junta Electoral. “Quedan cuatro años más de trabajo. Y si se quieren quejar, que vayan a quejarse a Magoya”, concluyó.