Procesan a seis responsables por la tragedia del avión sanitario en Río Grande

Procesan a seis responsables de Air Delta por la tragedia del avión sanitario de 2022 en Río Grande; hubo embargos millonarios y sobreseimientos.
La jueza federal Mariel Borruto procesó a seis integrantes de la empresa Air Delta, al considerar que fueron responsables del mal funcionamiento del avión sanitario que se estrelló el 1º de julio de 2022 en el aeropuerto de Río Grande, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes.
El fallo recayó sobre el gerente y cinco técnicos del taller encargado del mantenimiento, imputados por el delito de “desastre aéreo culposo agravado por el fallecimiento de cuatro personas”.
En el siniestro murieron el piloto Claudio Daniel Canelo, el copiloto Héctor Andrés Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denisse Torres García. La familia de esta última continúa como querellante, representada por el abogado Francisco Ibarra.
Los procesados y los cargos, según la resolución judicial, los imputados son:
- Rubén Barboza – Representante Técnico del Taller Air Delta
- Dino Sánchez – Inspector del Taller
- Javier Gustavo Galera – Mecánico
- Miguel Alberto Velárdez – Mecánico
- Leonardo Echeverría – Mecánico
- Daniel Jablonski – Gerente de Air Delta
Para la magistrada, el gerente Daniel Jablonski no garantizó el correcto funcionamiento del sistema de calidad y seguridad operacional de la empresa, incumpliendo deberes de control esenciales para evitar fallas mecánicas.
La jueza entendió que la aeronave sufrió una falla técnica decisiva a los pocos segundos del despegue, lo que provocó que virara hacia la izquierda y se precipitara a tierra sin posibilidad de recuperación.
Embargos y sobreseimientos
La titular del Juzgado Federal de Río Grande ordenó embargos preventivos de 100 millones de pesos sobre cada uno de los procesados.
En paralelo, dispuso el sobreseimiento de otros cuatro técnicos del taller, así como de Air Delta y de Flying América, propietaria del avión. Sostuvo que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables en este tipo de delitos, aunque ambas empresas continúan demandadas en el fuero civil por las familias de las víctimas.
La tragedia del 1° de julio de 2022
El avión sanitario había regresado a Río Grande tras trasladar a una familia fueguina desde Buenos Aires por una derivación médica. Minutos después, despegó nuevamente para retornar a San Fernando, pero segundos más tarde perdió el control, viró bruscamente hacia la izquierda y cayó dentro del predio aeroportuario.
La aeronave pertenecía a Flying América, mientras que todo su mantenimiento estaba a cargo de Air Delta, compañía cuyas responsabilidades ahora quedaron firmemente señaladas por la Justicia federal.
