Procesan a seis responsables por la tragedia del avión sanitario en Río Grande

Los procesados y los cargos, según la resolución judicial, los imputados son:

Rubén Barboza – Representante Técnico del Taller Air Delta Dino Sánchez – Inspector del Taller Javier Gustavo Galera – Mecánico Miguel Alberto Velárdez – Mecánico Leonardo Echeverría – Mecánico Daniel Jablonski – Gerente de Air Delta

Para la magistrada, el gerente Daniel Jablonski no garantizó el correcto funcionamiento del sistema de calidad y seguridad operacional de la empresa, incumpliendo deberes de control esenciales para evitar fallas mecánicas.





La jueza entendió que la aeronave sufrió una falla técnica decisiva a los pocos segundos del despegue, lo que provocó que virara hacia la izquierda y se precipitara a tierra sin posibilidad de recuperación.

Embargos y sobreseimientos





La titular del Juzgado Federal de Río Grande ordenó embargos preventivos de 100 millones de pesos sobre cada uno de los procesados.





En paralelo, dispuso el sobreseimiento de otros cuatro técnicos del taller, así como de Air Delta y de Flying América, propietaria del avión. Sostuvo que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables en este tipo de delitos, aunque ambas empresas continúan demandadas en el fuero civil por las familias de las víctimas.