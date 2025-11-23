Procesan a seis responsables por la tragedia del avión sanitario en Río Grande

0 0 23 noviembre 2025 2025-11-23T23:22:00-03:00 Editar esta nota

Procesan a seis responsables de Air Delta por la tragedia del avión sanitario de 2022 en Río Grande; hubo embargos millonarios y sobreseimientos.

La Justicia Federal procesó al gerente y a cinco técnicos de Air Delta por “desastre aéreo culposo agravado”, tras el accidente ocurrido en 2022 en el aeropuerto de Río Grande, donde murieron cuatro tripulantes. Se dictaron embargos millonarios y se sobreseyó a otros técnicos y a las empresas involucradas.
La jueza federal Mariel Borruto procesó a seis integrantes de la empresa Air Delta, al considerar que fueron responsables del mal funcionamiento del avión sanitario que se estrelló el 1º de julio de 2022 en el aeropuerto de Río Grande, provocando la muerte de sus cuatro tripulantes.

El fallo recayó sobre el gerente y cinco técnicos del taller encargado del mantenimiento, imputados por el delito de “desastre aéreo culposo agravado por el fallecimiento de cuatro personas”.

En el siniestro murieron el piloto Claudio Daniel Canelo, el copiloto Héctor Andrés Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denisse Torres García. La familia de esta última continúa como querellante, representada por el abogado Francisco Ibarra.

Los procesados y los cargos, según la resolución judicial, los imputados son:
  1. Rubén Barboza – Representante Técnico del Taller Air Delta
  2. Dino Sánchez – Inspector del Taller
  3. Javier Gustavo Galera – Mecánico
  4. Miguel Alberto Velárdez – Mecánico
  5. Leonardo Echeverría – Mecánico
  6. Daniel Jablonski – Gerente de Air Delta
Para la magistrada, el gerente Daniel Jablonski no garantizó el correcto funcionamiento del sistema de calidad y seguridad operacional de la empresa, incumpliendo deberes de control esenciales para evitar fallas mecánicas.

La jueza entendió que la aeronave sufrió una falla técnica decisiva a los pocos segundos del despegue, lo que provocó que virara hacia la izquierda y se precipitara a tierra sin posibilidad de recuperación.
Embargos y sobreseimientos

La titular del Juzgado Federal de Río Grande ordenó embargos preventivos de 100 millones de pesos sobre cada uno de los procesados.

En paralelo, dispuso el sobreseimiento de otros cuatro técnicos del taller, así como de Air Delta y de Flying América, propietaria del avión. Sostuvo que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables en este tipo de delitos, aunque ambas empresas continúan demandadas en el fuero civil por las familias de las víctimas.

La tragedia del 1° de julio de 2022

El avión sanitario había regresado a Río Grande tras trasladar a una familia fueguina desde Buenos Aires por una derivación médica. Minutos después, despegó nuevamente para retornar a San Fernando, pero segundos más tarde perdió el control, viró bruscamente hacia la izquierda y cayó dentro del predio aeroportuario.

La aeronave pertenecía a Flying América, mientras que todo su mantenimiento estaba a cargo de Air Delta, compañía cuyas responsabilidades ahora quedaron firmemente señaladas por la Justicia federal.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,89,Interes,2413,Interes General,3258,Internacionales,157,Locales,3963,Noticias Nacionales,1425,Policiale,7,Policiales,11466,Sociedad,5083,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14810,Ultimas Noticias,13199,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Procesan a seis responsables por la tragedia del avión sanitario en Río Grande
Procesan a seis responsables por la tragedia del avión sanitario en Río Grande
Procesan a seis responsables de Air Delta por la tragedia del avión sanitario de 2022 en Río Grande; hubo embargos millonarios y sobreseimientos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPjWf-0QJ9fie1j_xoDI7jCfik9gi-s6na9pzrVl_N1ikvUPr4wNbbDNiKI9rdowMUUzEhEWjAoq0OD4_AuUgt3mSieDKcaWHKSsTxy8ogysmvTNt7EqRRCEB1UrbgzPnbHykUOLleG4kxqSevxhSS9LnnAcFCz-BYq0k8cQHR37Sca2Ogf3b/w640-h384/tragedia-aerea-en-rio-grande-lear-jet.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTPjWf-0QJ9fie1j_xoDI7jCfik9gi-s6na9pzrVl_N1ikvUPr4wNbbDNiKI9rdowMUUzEhEWjAoq0OD4_AuUgt3mSieDKcaWHKSsTxy8ogysmvTNt7EqRRCEB1UrbgzPnbHykUOLleG4kxqSevxhSS9LnnAcFCz-BYq0k8cQHR37Sca2Ogf3b/s72-w640-c-h384/tragedia-aerea-en-rio-grande-lear-jet.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/procesan-seis-responsables-por-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/procesan-seis-responsables-por-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos