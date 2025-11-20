Principio de incendio en un vehículo en la zona de Andorra: el dueño denunció la falta de acción de los bomberos

Un principio de incendio se registró este miércoles en un Ford Fiesta en la intersección de Cabo San Vicente y Esteban Loncharid, en el sector de Andorra. La Policía Provincial intervino tras el llamado de emergencia realizado por el propietario, quien detectó humo saliendo del capot mientras circulaba por la zona.





El conductor aseguró que los bomberos arribaron al lugar únicamente para tomar fotografías y que él mismo logró extinguir el fuego antes de la llegada del personal, una situación que generó malestar por la falta de respuesta operativa ante un hecho potencialmente peligroso.





De acuerdo con las primeras evaluaciones, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto mecánico. No se registraron personas lesionadas ni daños a vehículos cercanos. La Policía labró las actuaciones de rigor.