Precaución en la Ruta 3 por presencia de nieve y fuertes vientos: autoridades piden evitar circular de noche

Autoridades piden circular con precaución en la Ruta 3 por nieve y viento. Recomiendan evitar viajes nocturnos y usar cubiertas de invierno.

TIERRA DEL FUEGO. El subsecretario de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, brindó detalles sobre el estado de las rutas y las medidas preventivas ante la continuidad del alerta meteorológico por nevadas, lluvias y fuertes vientos que afecta a distintos sectores de la provincia.
TIERRA DEL FUEGO. El subsecretario de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, brindó detalles sobre el estado de las rutas y las medidas preventivas ante la continuidad del alerta meteorológico por nevadas, lluvias y fuertes vientos que afecta a distintos sectores de la provincia.

Gamarra confirmó que “sigue la alerta de temporal en la provincia, con bajas temperaturas, precipitaciones, agua nieve y lluvia”, y destacó el trabajo coordinado entre organismos nacionales, provinciales y municipales “para despejar la nieve y mantener informados a los conductores sobre las condiciones de los 200 kilómetros que separan Ushuaia y Río Grande”.

El funcionario pidió a los automovilistas planificar los viajes, circular con precaución y evitar hacerlo durante la noche, cuando la visibilidad y la adherencia del suelo se complican. “Recomendamos mantener la calma, evitar maniobras bruscas y respetar la distancia entre vehículos”, expresó.

En cuanto a las condiciones actuales, la Secretaría de Protección Civil informó que persiste la presencia de nieve entre los kilómetros 3008 y 3011 de la Ruta Nacional N°3, donde trabajan máquinas de Vialidad Nacional para despejar la calzada y garantizar la circulación.

Gamarra también se refirió al trabajo de concientización vial, mencionando la reciente pintada de Estrellas Amarillas en homenaje a víctimas de siniestros viales. “Queremos llegar al objetivo de no tener que pintarlas más. La velocidad marca la diferencia entre mantener el control del vehículo o provocar una tragedia”, sostuvo.

Finalmente, recomendó utilizar neumáticos de sílica o de cuatro estaciones y recordó que los fuertes vientos afectan especialmente a camiones y vehículos de turismo. “No son medidas agradables, pero son necesarias para evitar siniestros y víctimas. La conciencia vial y la comunicación son las mejores herramientas para cuidarnos entre todos”, concluyó.

Asimismo, recordó la importancia de consultar el 103 o el 911 antes de viajar y de respetar las indicaciones del personal vial y de seguridad presente en los controles.

