Policías retirados continúan denunciando la falta de pago, cuatro meses sin cobrar

0 0 05 noviembre 2025 2025-11-05T03:23:00-03:00 Editar esta nota

Policías retirados de Tierra del Fuego denuncian 4 meses sin cobrar. Reclaman al Gobierno provincial y evalúan acciones judiciales.

Profundo malestar entre los policías retirados del ex Territorio Nacional, que llevan más de cuatro meses sin cobrar sus haberes. Denuncian que el Gobierno provincial y la Caja Previsional los relegan “al último lugar” en los pagos y advierten que más de 500 familias atraviesan una situación crítica.
La demora en el pago de haberes a los policías territoriales retirados sigue generando indignación en Tierra del Fuego. A pesar de reclamos, todo sigue igual que desde hace meses. (VER)

Según reclamo de lectores, hasta la fecha, todavía no hemos cobrado ni el aguinaldo ni los haberes de junio. Muchos camaradas están atravesando situaciones muy difíciles por esta mora. Buscamos una vía de solución, pero las respuestas oficiales fueron nulas". Con esto se confirma el retraso de mas de 4 meses en el pago. 

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la discriminación en el orden de pago, ya que —según denunciaron— el Directorio de la Caja Previsional resolvió abonar primero los haberes del personal de la propia institución, luego los de la Policía provincial y, en último término, los del personal retirado del ex Territorio Nacional. “Nos relegaron al último lugar. Todos aportamos al mismo sistema y servimos durante años a la comunidad fueguina. No hay motivo para este trato desigual”. 

Los afectados advirtieron además que la situación se agrava por los problemas con la obra social, que también arrastra demoras y falta de cobertura en varios servicios esenciales.  Hasta el momento, el Gobierno provincial no emitió ninguna respuesta oficial sobre las demoras, mientras crece la tensión entre los retirados y las autoridades de la Caja Previsional, acusadas de manejar los fondos “de manera arbitraria y sin transparencia”.

La posibilidad de presentar una acción judicial colectiva será evaluada en los próximos días, mientras los retirados exigen una solución urgente para una situación que califican como “insostenible e injusta”.

Policías retirados de Tierra del Fuego denuncian 4 meses sin cobrar. Reclaman al Gobierno provincial y evalúan acciones judiciales.
