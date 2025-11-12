Obra clave en Ushuaia: el Municipio asumirá la culminación de la pasarela entre las bahías con fondos propios

La Municipalidad de Ushuaia confirmó que finalizará con fondos propios la construcción de la pasarela que conecta las bahías Encerrada y Ushuaia, luego de la interrupción del financiamiento nacional proveniente de un crédito internacional.





La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, explicó que desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional no envía recursos a las jurisdicciones subnacionales, lo que paralizó el proyecto durante varios meses. “Nosotros no hemos tenido respuesta respecto a la continuidad de este programa, así que estamos avanzando por administración”, explicó en diálogo con FM Ushuaia.



