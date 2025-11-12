Obra clave en Ushuaia: el Municipio asumirá la culminación de la pasarela entre las bahías con fondos propios

Ushuaia: el Municipio retoma con fondos propios la obra de la pasarela entre las bahías tras el corte del financiamiento nacional.
La Municipalidad de Ushuaia confirmó que finalizará con fondos propios la construcción de la pasarela que conecta las bahías Encerrada y Ushuaia, luego de la interrupción del financiamiento nacional proveniente de un crédito internacional.
La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, explicó que desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional no envía recursos a las jurisdicciones subnacionales, lo que paralizó el proyecto durante varios meses. “Nosotros no hemos tenido respuesta respecto a la continuidad de este programa, así que estamos avanzando por administración”, explicó en diálogo con FM Ushuaia.
Obras con recursos municipales
Ante la falta de fondos externos, el Municipio decidió retomar los trabajos con cuadrillas y materiales propios, en un intento por concluir una obra considerada estratégica para el turismo y la movilidad urbana.
“Vamos a retomar la obra que iniciamos tímidamente, con personal propio. Ya hay adoquines en el sector porque fuimos trasladando todo el material a la Misión Baja”, detalló Borgna.
Las tareas actuales incluyen el pavimento articulado en la rotonda de Misión Baja, la construcción de veredas perimetrales, bicisendas, bolardos y alumbrado público. “Todo eso lo vamos a hacer con fondos y mano de obra municipal”, recalcó la funcionaria.
Espacio de paseo y contemplación
Por ahora, la pasarela permanece habilitada para peatones y ciclistas, aunque su destino final se debatirá en el Consejo de Seguridad Vial. “En principio, los peatones pasan, las bicicletas pasan y está muy bien, no vamos a cerrar ese tránsito”, indicó.
Borgna adelantó que el diseño original apunta a crear un espacio de esparcimiento y contemplación paisajística. “Tenemos que avanzar en equipamiento urbano que invite al descanso y al disfrute visual”, afirmó.
Retrasos y falta de previsión
Si bien la obra es celebrada por el Municipio, la situación deja en evidencia la falta de previsión financiera y la dependencia del Estado local respecto de los fondos nacionales.
El corte de los envíos a fines de 2023 paralizó varios proyectos urbanos, y ahora el Ejecutivo intenta mostrarse como autosuficiente al reactivar por cuenta propia una obra que —según los anuncios iniciales— debía estar concluida hace meses.
“A pesar de todo, vamos a estar muy orgullosos cuando se inaugure y se termine con nuestras manos”, concluyó Borgna.
