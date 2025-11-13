Nueva alerta amarilla por lluvias persistentes en Ushuaia para este viernes

Ushuaia bajo alerta amarilla por lluvias persistentes este viernes. Defensa Civil pide limpiar desagües y no sacar basura fuera de horario.

Defensa Civil pidió mantener los desagües limpios y evitar sacar basura fuera de horario ante las condiciones climáticas previstas.
La Municipalidad de Ushuaia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes que afectarán a la ciudad durante la mañana y el mediodía del viernes 14 de noviembre.

Desde Defensa Civil solicitaron a los vecinos tomar precauciones y colaborar con las medidas preventivas, especialmente manteniendo los desagües y sumideros limpios, los patios despejados y evitando sacar residuos fuera de horario, para minimizar el riesgo de anegamientos o acumulación de agua en sectores críticos.

El director del área, Cristián Álvarez, indicó que “todas las áreas del municipio ya estamos en alerta ante cualquier complejidad que pueda surgir”, y remarcó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales durante la vigencia del aviso meteorológico.

Además, recordó que ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 435-316 o al 103, líneas disponibles las 24 horas del día.

Desde el Municipio se pidió también evitar actividades al aire libre y circular con precaución, debido a la posible reducción de visibilidad y al riesgo de acumulación de agua en calzadas.

COMENTARIOS

  Anónimonoviembre 13, 2025

    En la ciudad casi no hay pluviales entonces la tierra y la basura que trae el agua va a las cloacas y se tapan y rompen las tuberias

  Anónimonoviembre 13, 2025

    Uuuuu se les va a inundar otra vez la villa más austral del mundo

