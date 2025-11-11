Ministro López Silva: SUTEF hizo paro a pesar que el Gobierno implementó las medidas que exigió el gremio para evitar el paro

El ministro de Educación de Tierra del Fuego, Pablo López Silva, confirmó que el Gobierno provincial ya puso en marcha las medidas exigidas por el SUTEF para dar respuesta a los reclamos de seguridad en las escuelas, con el objetivo de evitar un nuevo paro docente de 48 horas previsto para esta semana.

En declaraciones a la TV Pública, el funcionario explicó que este lunes mantuvo una reunión con la dirigencia sindical encabezada por Horacio Catena y Soledad Rottaris, donde se comprometió a aplicar tres medidas inmediatas:

Presencia de personal de control en los accesos de los establecimientos educativos.

Elaboración de un protocolo para el ingreso y egreso de adultos ajenos a las instituciones.

Pronunciamiento público de condena a los hechos de violencia.

“Hoy mismo comenzamos a trabajar en las tres acciones que el sindicato planteó, y esperamos que esto permita dar tranquilidad a toda la comunidad educativa”, señaló López Silva.





El ministro adelantó además que este martes se reunirá en el Ministerio de Trabajo junto a representantes del gremio y funcionarios de su cartera para avanzar en la creación de un Comité Mixto de Prevención y Seguridad Escolar, con el fin de adaptar los protocolos a la realidad de cada escuela.



