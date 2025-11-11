Ministro López Silva: SUTEF hizo paro a pesar que el Gobierno implementó las medidas que exigió el gremio para evitar el paro

López Silva aseguró que el Gobierno implementó las medidas que pidió el SUTEF para garantizar la seguridad y evitar un nuevo paro docente en Tierra de
El ministro de Educación de Tierra del Fuego, Pablo López Silva, confirmó que el Gobierno provincial ya puso en marcha las medidas exigidas por el SUTEF para dar respuesta a los reclamos de seguridad en las escuelas, con el objetivo de evitar un nuevo paro docente de 48 horas previsto para esta semana.
En declaraciones a la TV Pública, el funcionario explicó que este lunes mantuvo una reunión con la dirigencia sindical encabezada por Horacio Catena y Soledad Rottaris, donde se comprometió a aplicar tres medidas inmediatas:
- Presencia de personal de control en los accesos de los establecimientos educativos.
- Elaboración de un protocolo para el ingreso y egreso de adultos ajenos a las instituciones.
- Pronunciamiento público de condena a los hechos de violencia.
“Hoy mismo comenzamos a trabajar en las tres acciones que el sindicato planteó, y esperamos que esto permita dar tranquilidad a toda la comunidad educativa”, señaló López Silva.
El ministro adelantó además que este martes se reunirá en el Ministerio de Trabajo junto a representantes del gremio y funcionarios de su cartera para avanzar en la creación de un Comité Mixto de Prevención y Seguridad Escolar, con el fin de adaptar los protocolos a la realidad de cada escuela.
Tras el violento episodio en el CENS N.º 3 de Ushuaia
Respecto al caso del estudiante que agredió a tres docentes en el CENS N.º 3 de Ushuaia, López Silva informó que el alumno no volverá a cursar de manera presencial, continuando bajo una modalidad semipresencial con tutorías que le permita continuar sus estudios sin poner en riesgo al resto de la comunidad educativa.
Los docentes atacados fueron atendidos en el hospital, realizaron las denuncias judiciales correspondientes y están recibiendo acompañamiento psicológico del Ministerio de Educación. “Condeno enérgicamente todos los actos de violencia en nuestras instituciones. No podemos ni debemos permitir agresiones hacia nuestros docentes ni hacia ningún miembro de la comunidad educativa”, subrayó el ministro.
Finalmente, López Silva afirmó que el objetivo del Gobierno es restablecer la seguridad y el diálogo: “Este debe ser un punto de inflexión para reafirmar nuestro compromiso con la no violencia y con una convivencia pacífica en las escuelas”.
