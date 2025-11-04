Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia

0 0 04 noviembre 2025 2025-11-04T00:05:00-03:00 Editar esta nota

Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia. Vecinos reclaman obras pluviales y respuestas municipales

Las intensas lluvias que azotan a la capital fueguina desde el fin de semana generaron graves anegamientos en distintos barrios y desbordes de arroyos, afectando calles, viviendas y accesos principales de la ciudad.

Según datos oficiales, desde el inicio de la alerta meteorológica ya se acumularon cerca de 100 milímetros de lluvia, y las precipitaciones continuarán hasta la madrugada de hoy. 

El director de Defensa Civil Municipal, Cristian Álvarez, confirmó que entre el domingo y el lunes se recibieron más de 50 llamados por anegamientos, desbordes y consultas por emergencias. “Estamos trabajando las 24 horas en la calle, articulando con cloaquistas, cuadrillas y Servicios Públicos Municipales”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, aseguró que el Municipio y la Provincia mantienen tareas coordinadas para mitigar los efectos del temporal. “Ante la cantidad de precipitaciones, algunos pluviales no llegan a desagotar con la velocidad habitual”, explicó.

Sin embargo, vecinos de varios sectores volvieron a denunciar la falta de obras de drenaje y mantenimiento que eviten los reiterados anegamientos cada vez que llueve intensamente. Barrios como Monseñor Scriva, Jainen, Maipú y La Tranquera fueron nuevamente los más afectados, donde el agua cubrió calles e incluso ingresó a viviendas. (VER)

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, aunque muchos reclaman que las respuestas llegan tarde o nunca.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2396,Interes General,3239,Internacionales,156,Locales,3865,Noticias Nacionales,1419,Policiale,6,Policiales,11436,Sociedad,5052,Tecno,78,Tendencias,151,Titulares,14703,Ultimas Noticias,13092,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia
Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia. Vecinos reclaman obras pluviales y respuestas municipales
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj26UMbbtpg9HJaalS25qmaBcZVFHHSP44qV-Dhp-RPqcBu4-OGS61IZ3MynhqLAzSI-o4Ef6MeKI25nWme2Pv3b__8vL24oJyOuqDcx8jip5Mj3b_QAvGpJaHDW2m2kNpLQulQE1L-2xwPwRIRHUTXdMx3W2PdcpoODf-vkpwcjwSekWHI0w/w640-h384/limpieza%20de%20dranaje%20del%20municipio%20de%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDj26UMbbtpg9HJaalS25qmaBcZVFHHSP44qV-Dhp-RPqcBu4-OGS61IZ3MynhqLAzSI-o4Ef6MeKI25nWme2Pv3b__8vL24oJyOuqDcx8jip5Mj3b_QAvGpJaHDW2m2kNpLQulQE1L-2xwPwRIRHUTXdMx3W2PdcpoODf-vkpwcjwSekWHI0w/s72-w640-c-h384/limpieza%20de%20dranaje%20del%20municipio%20de%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/mas-de-50-llamados-defensa-civil-por.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/mas-de-50-llamados-defensa-civil-por.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos