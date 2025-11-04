Más de 50 llamados a Defensa Civil por anegamientos y desbordes en Ushuaia

Según datos oficiales, desde el inicio de la alerta meteorológica ya se acumularon cerca de 100 milímetros de lluvia, y las precipitaciones continuarán hasta la madrugada de hoy.

El director de Defensa Civil Municipal, Cristian Álvarez, confirmó que entre el domingo y el lunes se recibieron más de 50 llamados por anegamientos, desbordes y consultas por emergencias. “Estamos trabajando las 24 horas en la calle, articulando con cloaquistas, cuadrillas y Servicios Públicos Municipales”, afirmó.





Por su parte, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, aseguró que el Municipio y la Provincia mantienen tareas coordinadas para mitigar los efectos del temporal. “Ante la cantidad de precipitaciones, algunos pluviales no llegan a desagotar con la velocidad habitual”, explicó.





Sin embargo, vecinos de varios sectores volvieron a denunciar la falta de obras de drenaje y mantenimiento que eviten los reiterados anegamientos cada vez que llueve intensamente. Barrios como Monseñor Scriva, Jainen, Maipú y La Tranquera fueron nuevamente los más afectados, donde el agua cubrió calles e incluso ingresó a viviendas. ( VER





Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, aunque muchos reclaman que las respuestas llegan tarde o nunca.