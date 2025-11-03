Ushuaia bajo el agua: calles anegadas, viviendas afectadas

Las lluvias volvieron a dejar en evidencia la falta de obras pluviales en la capital fueguina. Vecinos de distintos sectores denunciaron graves inundaciones en las calles Jainen, Maipú, Monseñor Scriva al 1900 y en la rotonda de la Tranquera, donde el agua cubrió completamente la calzada y afectó incluso a viviendas.

En el acceso al Polideportivo Municipal, sobre Jainen —entre la cancha Lumbreras y la histórica Cancha 4— el panorama fue el de siempre: una verdadera laguna que impidió el paso peatonal y vehicular. “Cada vez que llueve pasa lo mismo, el agua no drena y nadie del Municipio aparece”, lamentaron los vecinos.





En tanto, en Monseñor Scriva al 1990, residentes reportaron que el agua ingresó a algunos domicilios. Aseguran que intentaron comunicarse con la Municipalidad sin obtener respuesta ni presencia de personal de Servicios Públicos.





Sobre la Avenida Maipú, las imágenes enviadas por los vecinos muestran nuevamente calles convertidas en ríos, afectando tanto a conductores como a peatones.





La situación también se repitió en la rotonda de la Tranquera, donde los automovilistas enfrentaron serias dificultades para circular debido al agua acumulada. “Cada lluvia es lo mismo, y el Municipio sigue sin dar soluciones”, expresaron los vecinos indignados.







