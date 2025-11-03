Ushuaia bajo el agua: calles anegadas, viviendas afectadas

03 noviembre 2025

Calles anegadas y vecinos afectados en Ushuaia. Inundaciones en Jainen, Maipú, Monseñor Scriva y Tranquera sin respuesta del Municipio.

inundacion en calle jainen en el polideportivo de ushuaia

Las lluvias volvieron a dejar en evidencia la falta de obras pluviales en la capital fueguina. Vecinos de distintos sectores denunciaron graves inundaciones en las calles Jainen, Maipú, Monseñor Scriva al 1900 y en la rotonda de la Tranquera, donde el agua cubrió completamente la calzada y afectó incluso a viviendas.

En el acceso al Polideportivo Municipal, sobre Jainen —entre la cancha Lumbreras y la histórica Cancha 4— el panorama fue el de siempre: una verdadera laguna que impidió el paso peatonal y vehicular. “Cada vez que llueve pasa lo mismo, el agua no drena y nadie del Municipio aparece”, lamentaron los vecinos.

En tanto, en Monseñor Scriva al 1990, residentes reportaron que el agua ingresó a algunos domicilios. Aseguran que intentaron comunicarse con la Municipalidad sin obtener respuesta ni presencia de personal de Servicios Públicos.

Sobre la Avenida Maipú, las imágenes enviadas por los vecinos muestran nuevamente calles convertidas en ríos, afectando tanto a conductores como a peatones.

La situación también se repitió en la rotonda de la Tranquera, donde los automovilistas enfrentaron serias dificultades para circular debido al agua acumulada. “Cada lluvia es lo mismo, y el Municipio sigue sin dar soluciones”, expresaron los vecinos indignados.

monseñor escriva al 1900 inundado

inundación de calles en ushuaia

7
  1. Anónimonoviembre 03, 2025

    no es en los cauquenes asi que caguense dirian los jueces

  2. Anónimonoviembre 03, 2025

    RENUNCIA VUOOOTOOOO....JUSTICIA X MATIAS RODRIGUE

  3. Anónimonoviembre 03, 2025

    Vuoto nunca más un asco la ciudad

  4. Anónimonoviembre 03, 2025

    Un desastre es Ushuaia hoy muy abandonada por el Intendente que vive de vacaciones igual que el Gobernador se lo pasa de viaje

  5. Anónimonoviembre 03, 2025

    LA CUPA ES DE MARTIN PEREZ, TRAIDOR ELIGIO IR POR SU CUENTA Y AHI ESTA, SE LLOVIO TODO EN USHUAIA.
    CRISTINA LOPEZ POR SUERTE LO DEJO BIEN EN CLARO.
    LA INUNDACION EN USHUAIA TIENE NOMBRE Y APELLIDO
    MARTIN PEREZ

  6. Anónimonoviembre 03, 2025

    Aprovechen para llenar la pileta del complejo polideportivo lasserre

  7. Anónimonoviembre 03, 2025

    Entiendan de una puta vez que hay que contratar gente capacitada en la municipalidad y no tener más discapacitados y adictos

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

