Legislatura analiza un salvataje impositivo para comerciantes en medio de la crisis económica fueguina

0 0 27 noviembre 2025 2025-11-27T00:01:00-03:00 Editar esta nota

Legisladores fueguinos debaten dos proyectos para regularizar deudas comerciales y aliviar la presión impositiva en medio de la crisis económica provi

La Comisión de Economía debatirá dos proyectos de regularización de deudas y presentación espontánea. Participarán AREF y las cámaras empresarias, en un escenario donde la presión fiscal y la falta de previsibilidad complican al sector comercial.
La Legislatura de Tierra del Fuego convocó para este jueves 27 de noviembre a una reunión clave de la Comisión de Economía Nº 2, donde se analizarán dos proyectos de ley destinados a aliviar la situación de comerciantes que registran deudas tributarias. La discusión surge en un contexto de fuerte caída del consumo, costos crecientes y reclamos del sector privado por la falta de políticas económicas previsibles.

El encuentro, programado para las 14:30 horas y presidido por el legislador Federico Sciurano (FORJA), contará con la presencia de autoridades de la Agencia de Recaudación del Estado Fueguino (AREF) y representantes de las Cámaras de Comercio de la provincia. Los legisladores buscarán determinar si las medidas propuestas alcanzan para dar un verdadero respiro al sector o si se trata de un paliativo más que llega tarde.

El primero de los asuntos, el Nº 400/25, fue presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), aunque responde directamente a un pedido de la Cámara de Comercio de Río Grande y la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA). El texto propone un régimen especial de presentación espontánea para contribuyentes que buscan ponerse al día sin enfrentar sanciones excesivas.

El segundo proyecto, el Nº 421/2025, lleva la firma del Ejecutivo provincial, que intenta generar una herramienta de regularización en medio de una recaudación que se derrumba mes a mes. Desde el sector privado advierten que estas iniciativas son necesarias, pero insuficientes si no se acompaña con una reducción real de la presión impositiva y un plan económico estable.

Ambas propuestas afirman tener como objetivo “fomentar la actividad económica y brindar previsibilidad”, una demanda repetida por comerciantes que desde hace meses reclaman medidas concretas ante la falta de respuestas estructurales.

La discusión quedará abierta a nuevos aportes y se espera que, tras las exposiciones de AREF y las cámaras, los legisladores definan si impulsarán una unificación de criterios o si cada proyecto avanzará por separado.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,90,Interes,2415,Interes General,3262,Internacionales,157,Locales,3976,Noticias Nacionales,1428,Policiale,7,Policiales,11472,Sociedad,5093,Tecno,80,Tendencias,160,Titulares,14828,Ultimas Noticias,13217,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Legislatura analiza un salvataje impositivo para comerciantes en medio de la crisis económica fueguina
Legislatura analiza un salvataje impositivo para comerciantes en medio de la crisis económica fueguina
Legisladores fueguinos debaten dos proyectos para regularizar deudas comerciales y aliviar la presión impositiva en medio de la crisis económica provi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGzWqeDUtyrgiJhNqnPdHh_FVtoK3NFv_3jU-H1en4ahjOtaFeVcynVBKZViL82a5pI_Zb5jn0NCANhyphenhyphenz8AMMrZqrV5V4md9QCFXRdwBi6aEmW7OFvScGF4m6g6GXrQXsMMAnsldaGpNv0FrrICa-QxKJlmuLnAqBJKu4y0A991916FcRZVkDU/w640-h384/se%20trata%20tema%20de%20salvataje%20a%20comerciantes%20en%20la%20legislatura%20fueguina.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGzWqeDUtyrgiJhNqnPdHh_FVtoK3NFv_3jU-H1en4ahjOtaFeVcynVBKZViL82a5pI_Zb5jn0NCANhyphenhyphenz8AMMrZqrV5V4md9QCFXRdwBi6aEmW7OFvScGF4m6g6GXrQXsMMAnsldaGpNv0FrrICa-QxKJlmuLnAqBJKu4y0A991916FcRZVkDU/s72-w640-c-h384/se%20trata%20tema%20de%20salvataje%20a%20comerciantes%20en%20la%20legislatura%20fueguina.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/legislatura-analiza-un-salvataje.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/legislatura-analiza-un-salvataje.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos