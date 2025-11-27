Legislatura analiza un salvataje impositivo para comerciantes en medio de la crisis económica fueguina

La Legislatura de Tierra del Fuego convocó para este jueves 27 de noviembre a una reunión clave de la Comisión de Economía Nº 2, donde se analizarán dos proyectos de ley destinados a aliviar la situación de comerciantes que registran deudas tributarias. La discusión surge en un contexto de fuerte caída del consumo, costos crecientes y reclamos del sector privado por la falta de políticas económicas previsibles.

El encuentro, programado para las 14:30 horas y presidido por el legislador Federico Sciurano (FORJA), contará con la presencia de autoridades de la Agencia de Recaudación del Estado Fueguino (AREF) y representantes de las Cámaras de Comercio de la provincia . Los legisladores buscarán determinar si las medidas propuestas alcanzan para dar un verdadero respiro al sector o si se trata de un paliativo más que llega tarde.





El primero de los asuntos, el Nº 400/25, fue presentado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), aunque responde directamente a un pedido de la Cámara de Comercio de Río Grande y la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA). El texto propone un régimen especial de presentación espontánea para contribuyentes que buscan ponerse al día sin enfrentar sanciones excesivas.





El segundo proyecto, el Nº 421/2025, lleva la firma del Ejecutivo provincial, que intenta generar una herramienta de regularización en medio de una recaudación que se derrumba mes a mes. Desde el sector privado advierten que estas iniciativas son necesarias, pero insuficientes si no se acompaña con una reducción real de la presión impositiva y un plan económico estable.





Ambas propuestas afirman tener como objetivo “fomentar la actividad económica y brindar previsibilidad”, una demanda repetida por comerciantes que desde hace meses reclaman medidas concretas ante la falta de respuestas estructurales.



