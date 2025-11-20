La Escuela Nº 9 realiza su Muestra Anual y la Maratón por Malvinas este jueves 20 de noviembre

La Escuela Nº 9 realizará mañana su Muestra Anual y la Maratón por Malvinas, con actividades desde las 8:30 y carrera a las 16 en el Club AFASyM.

La Escuela Nº 9 “Comandante Luis Piedrabuena” llevará adelante este jueves su tradicional Muestra Anual y la Maratón por Malvinas. Las actividades comenzarán a las 8:30 con el acto de apertura y se extenderán durante toda la jornada.
La comunidad educativa de la Escuela Nº 9 “Comandante Luis Piedrabuena” se prepara para vivir una jornada especial este jueves 20 de noviembre de 2025, con la realización de la Muestra Anual y la Maratón por Malvinas, dos actividades emblemáticas de la institución.

La jornada iniciará a las 8:30 horas con el acto de apertura oficial. Luego, desde las 9:00 y hasta las 15:30, quedará habilitada la Muestra Anual, donde estudiantes y docentes exhibirán trabajos realizados durante el ciclo lectivo, abarcando proyectos pedagógicos, producciones artísticas y propuestas institucionales.

Por la tarde, desde las 16:00 horas, se llevará adelante la Maratón por Malvinas, cuyo punto de partida será el Club AFASyM. Este evento deportivo busca, como cada año, reafirmar el compromiso con la memoria, la soberanía y el homenaje permanente a los héroes de Malvinas.

Desde la institución invitaron a familias y vecinos a participar y acompañar ambas actividades, que forman parte del cierre del ciclo escolar 2025.

