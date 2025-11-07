La DPE devolvió el caño que se había llevado de Andorra tras el reclamo de los vecinos

La DPE devolvió el caño que había retirado de Andorra tras el reclamo de los vecinos, quienes lo habían comprado para obras de alcantarillado.
Luego de la denuncia publica vecinal por el retiro de un caño comprado por la comunidad para el alcantarillado de la calle Antiguos Leñadores, la Dirección Provincial de Energía (DPE) finalmente restituyó el material. El conducto fue recuperado y entregado a los vecinos, aunque fue dejado en otro sector del barrio.
Vecinos del barrio Andorra confirmaron que la Dirección Provincial de Energía (DPE) devolvió el caño que había sido retirado días atrás por personal del organismo. El elemento había sido adquirido colectivamente por los frentistas de la zona para realizar un conducto pluvial entre la calle Antiguos Leñadores y el pasaje Los Duendes, una obra de infraestructura comunitaria que buscaba mejorar el drenaje en el sector. (VER)
La restitución se produjo luego de que los vecinos hicieran público su reclamo en Crónicas Fueguinas, denunciando que el caño no era basura ni material abandonado, sino una compra vecinal destinada a resolver un problema de larga data por el estancamiento del agua en la zona.
Si bien el caño fue dejado en otro punto del barrio, los vecinos confirmaron que lograron recuperarlo y trasladarlo nuevamente al lugar donde se había planificado realizar la obra.
