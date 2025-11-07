ltr

Cronicas Fueguinas: La DPE devolvió el caño que se había llevado de Andorra tras el reclamo de los vecinos

La DPE devolvió el caño que había retirado de Andorra tras el reclamo de los vecinos, quienes lo habían comprado para obras de alcantarillado.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZcJO9Udqit942FkitHbjZAbQl8y453r0iW42mlJRSXNhR1SrLdqCEIX7BlYlsCB9EWqn6LLeGbyCKSauc1Mt4rCP6b78Hupaipzk5SNoWit-E4OyoANnKcle0cWLRi97YUpQBR_OtdItyWoXfsGIM9qoq86DsZoZQKO5sdAd8bTrPb3IWkkGI/w640-h384/vecinos%20de%20andorra%20recuperaron%20ca%C3%B1o%20que%20e%20llevo%20dpe%20en%20ushuaia.webp

Cronicas Fueguinas

https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/la-dpe-devolvio-el-cano-que-se-habia.html

https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/la-dpe-devolvio-el-cano-que-se-habia.html

